掃除のストレスを激減させる軽さと吸引力。信頼の【パナソニック】掃除機が毎日の家事を劇的に変える。Amazonで販売中！
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壁ぎわのゴミまで逃さない驚きの集じん力。高性能な【パナソニック】掃除機で家中を隅々まで美しく。Amazonで販売中！
軽量かつコンパクトな設計でありながら、強力なパワーを兼ね備えたキャニスター型掃除機。壁ぎわのゴミまでしっかり取りきる独自のノズル構造や、床上に浮遊するハウスダストをキャッチする機能など、日々の掃除を効率化する工夫が満載。シンプルで部屋になじむデザインも魅力の、使い勝手に優れた一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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本体は軽量でコンパクトな設計のため、持ち運びや取り回しが非常にラク。掃除中の移動や階段の上り下りもスムーズに行え、毎日の家事負担を大幅に軽減する。
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独自のノズル構造により、床面に浮遊するハウスダストを効率よくキャッチ。吸い込むエアーでブラシが回転し、フローリングのほこりをスッキリと集じんする。
ブラシが壁ぎわまでぴったりと届く設計を採用。部屋の隅や壁沿いに溜まりがちなゴミも、ノズルを当てるだけでしっかりと取りきることが可能だ。
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ノズルの付け替えなしで、フローリングからたたみ、じゅうたんまで様々な床に対応。場所を選ばずこれ一台で家中を効率よくきれいに掃除できる。
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