改札もスムーズに通過できる縦長設計。旅を快適にする【イノベーター】スーツケースがAmazonで販売中！
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移動のストレスを軽減するブレーキ機能付き。機能美を追求した【イノベーター】スーツケースがAmazonで販売中！
縦長スリムな形状で、駅の改札や人混みでもスマートに移動できる多機能スーツケース。深いマチ幅により収納力も抜群で、荷造りが格段に便利になる。ブレーキ付きの消音キャスターやTSAロックなど、旅先での安心と快適さを支える機能が充実しており、長期の旅行や出張の頼れるパートナーとして活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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縦長のスリムなボディーは、駅の改札やエレベーター内での移動を驚くほど快適にする。一般的なモデルより深さがあるため、厚みのある荷物も効率よく収納可能だ。
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日本メーカー製の消音双輪キャスターを採用し、静かで滑らかな走行を実現。ワンタッチで操作できるブレーキ機能により、電車内での不意な転がりを防げる。
外付けのキャリーバー設計により、内部の収納スペースを最大限に確保。ポリカーボネート素材のボディーは特殊なエンボス加工でキズに強く、耐久性も申し分ない。
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TSA対応のダイヤルロックを搭載しており、海外渡航時も鍵の紛失を気にせず安心して預け入れが可能。底面のハンドルが車両への積み込みを強力にサポートする。
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