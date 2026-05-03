夏のビジネススタイルを格上げする一着。機能性と品格を両立した【オリヒカ】のニットポロシャツがAmazonで販売中！
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清潔感と快適さを妥協しないビジネスマンへ。高機能素材を採用した【オリヒカ】のニットポロシャツがAmazonで販売中！
ビジネスシーンに最適な、洗練された印象を与えるニットポロシャツ。綿とポリエステルの混紡素材を採用し、ハリとコシのある生地感を実現した。ドライな肌触りと優れたストレッチ性により、夏の通勤時も快適に過ごせる。家庭の洗濯機で洗えるため、毎日清潔に着用できる点も大きな魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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綿とポリエステルを組み合わせた素材により、ドライでシャリ感のある着心地を実現。汗ばむ季節でもベタつきにくく、一日中快適な着用感をキープできる。
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プレーティング編みという特殊な手法を採用し、生地のダレを防ぐ構造。型崩れしにくく、ジャケットのインナーとしても美しいシルエットを保てる。
家庭の洗濯機で手軽に洗えるウォッシャブル仕様。抗菌防臭機能も備えており、汗をかきやすい夏場でも常に清潔な状態を保てるのが嬉しいポイントだ。
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発色性に優れた糸を使用しており、上品でキレイめな雰囲気を演出する。ドレッシーな見た目で、ビジネスからカジュアルまで幅広いコーデに馴染む。
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ビジネスシーンに最適な、洗練された印象を与えるニットポロシャツ。綿とポリエステルの混紡素材を採用し、ハリとコシのある生地感を実現した。ドライな肌触りと優れたストレッチ性により、夏の通勤時も快適に過ごせる。家庭の洗濯機で洗えるため、毎日清潔に着用できる点も大きな魅力だ。
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