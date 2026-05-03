スヌーピーのデザインがかわいい「クロスプラス」のルームウェアは2種類のもこもこ素材からお好みを選べちゃう
この夏も「クロスプラス」から、毎年大好評のスヌーピーがデザインされたもこもこルームウェアが登場！
【写真】スヌーピーがデザインされた「クロスプラス」の大人気ルームウェアを見る
■もっちりふわふわな夏ニットのシリーズ
「もちふわsleepソフトエアニット半袖トップスルームウェア」(4950円)と「もちふわsleepソフトエアニットショートパンツルームウェア」(4950円)は、それぞれオフホワイトとチャコールの2色展開。M、L、LLの3サイズあるので、ゆるっと着たい人はサイズアップがおすすめ。上下別売りなので、トップとボトムスを別のサイズにするのもあり！
もこもこのニット素材を採用し、心地よい肌触りと見た目の愛らしさを実現。程よいゆとりのあるシルエットで、動きやすいのも人気の理由だ。デザインも抜群にかわいく、織りで表現されたスヌーピーのアートに加えて、ヒップにあしらわれた足跡に遊び心を感じさせる。
■肌にベタッと張り付かないから快適なリブのシリーズ
モコッとしたリブ風のシリーズは、「パイルリブルームウェア半袖トップス」(3300円)と「パイルリブルームウェアハーフパンツ」(3300円)と、半袖・ハーフパンツの組み合わせにプラスして、「パイルリブルームウェアワンピース」(4950円)も新登場。
ふんわりとやわらかいパイル地を毛足の長さを変えてリブ風に仕上げた素材は、吸水性抜群。リブのあしらいで肌にペタリと張り付かないので、不快感なく過ごせるのも魅力だ。
パジャマ見えしにくいから、ルームウェアとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍。3アイテムをひとそろえしておきたくなるシリーズになっている。
以上のアイテムの購入は、「キャラディネート」からアクセスを。人気のアイテムだから売り切れる前にチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■もっちりふわふわな夏ニットのシリーズ
「もちふわsleepソフトエアニット半袖トップスルームウェア」(4950円)と「もちふわsleepソフトエアニットショートパンツルームウェア」(4950円)は、それぞれオフホワイトとチャコールの2色展開。M、L、LLの3サイズあるので、ゆるっと着たい人はサイズアップがおすすめ。上下別売りなので、トップとボトムスを別のサイズにするのもあり！
もこもこのニット素材を採用し、心地よい肌触りと見た目の愛らしさを実現。程よいゆとりのあるシルエットで、動きやすいのも人気の理由だ。デザインも抜群にかわいく、織りで表現されたスヌーピーのアートに加えて、ヒップにあしらわれた足跡に遊び心を感じさせる。
■肌にベタッと張り付かないから快適なリブのシリーズ
モコッとしたリブ風のシリーズは、「パイルリブルームウェア半袖トップス」(3300円)と「パイルリブルームウェアハーフパンツ」(3300円)と、半袖・ハーフパンツの組み合わせにプラスして、「パイルリブルームウェアワンピース」(4950円)も新登場。
ふんわりとやわらかいパイル地を毛足の長さを変えてリブ風に仕上げた素材は、吸水性抜群。リブのあしらいで肌にペタリと張り付かないので、不快感なく過ごせるのも魅力だ。
パジャマ見えしにくいから、ルームウェアとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍。3アイテムをひとそろえしておきたくなるシリーズになっている。
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