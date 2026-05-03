旅の質を劇的に変える静音性と操作性。信頼の【エース】スーツケースが快適な移動を約束しAmazonで販売中！
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職人技が光る日本製の圧倒的品質。機能美を追求した【エース】スーツケースで最高の旅を叶えAmazonで販売中！
柳行李の3軸織模様をモチーフにした、和の趣を感じさせるデザインが魅力の大型スーツケース。5〜7泊の旅行に最適な68Lの容量を備え、静音キャスターや手元で操作できるストッパーなど、移動を快適にする機能が満載。北海道の工場で丁寧に製造された、安心の日本製モデルである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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手元のスイッチで簡単に車輪を固定できるマジックストッパーを搭載。揺れる電車内や傾斜のある場所でも、不意な走行を防ぎ安心して荷物を預けられる。
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独自開発のサイレントキャスターとベアリング内蔵のベアロンホイールを採用。従来品に比べ体感音量を約30%軽減し、静かで滑らかな走行を実現した。
表面に複雑な凹凸のリブを施すことで強度を高め、傷が目立ちにくい設計を実現。日本の職人技術が詰まった、長く愛用できる堅牢な作りが特徴だ。
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内装生地には抗ウイルス・抗菌防臭加工を施した素材を採用。清潔な環境を保てるため、衣類や荷物を安心して収納できる機能的な設計となっている。
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