毎日の荷物をスマートに持ち運ぶ。機能美を追求した【リー】のリュックが、通学や通勤の相棒としてAmazonで販売中！
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大容量でアクティブな毎日を支える。性別や世代を問わず愛される【リー】のリュックが、今すぐ手に入るAmazonで販売中！
タウンユースからカジュアルまで幅広く支持される「D.yeah」シリーズのリュック。32Lの大容量サイズで、通学や部活、ジム、通勤などあらゆるシーンで活躍する。タブレットやノートPCを収納できる専用ポケットを備え、整理整頓も容易。機能性とデザインを両立した、日々の生活に欠かせない万能アイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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32Lの大容量設計により、教科書や着替え、ジム用品まで余裕を持って収納できる。モノの出し入れがしやすいメインルームは、忙しい日常の強い味方となる。
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内部にはタブレットやノートパソコンを安全に持ち運べるモバイル収納ポケットを完備。デジタルデバイスを日常的に持ち歩く現代のライフスタイルに最適だ。
サイドにはペットボトルや折りたたみ傘を収納できる専用ポケットを配置。必要な時にサッと取り出せる設計で、移動中の利便性を大きく向上させている。
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フロント部分には携帯電話や手帳などの小物を整理できるポケットを装備。細かなアイテムを分けて収納できるため、バッグの中身が散らかる心配がない。
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