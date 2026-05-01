え、すごい！自動で肩位置をスキャン、いつでも最適なマッサージポジション【もみラックス】のシートマッサージャーがAmazonに登場中‼
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本当に機械？手もみに近い感触！シリコン包みのもみ玉で心地よいひととき【もみラックス】のシートマッサージャーがAmazonに登場!
もみラックスのシートマッサージャーは、電源を入れると、もみ玉が腰から肩までスキャンし、肩の位置での角度の変化をセンサーが検知する。その変化を音でお知らせするので、いつでも最適な位置でマッサージを受けられる。
身長の異なる家族やパートナーが使用する際も、面倒な設定変更は不要だ。使用するたびに自動でスキャンして、どんな人でもベストポジションでマッサージができる。さらに、使用中に『肩位置スキャン』ボタンを押すと、肩の位置を音で確認できるので、より安心して使用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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もみ玉をシリコンで包んだ肌感覚仕様を採用し、より手もみに近い感触と動きを実現した。まるでプロの手もみによるマッサージを受けているかのような心地よさを提供する。
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『しっかりHOTもみ玉』を搭載し、従来のものよりも素早く温まり、温かさが長持ちする温感方式を採用している。
寒い冬場でも、しっかりと温かいマッサージが楽しめる。
また。簡単リモコンを採用し、わかりやすい表示で誰でも迷わず操作できる。使い勝手に優れ、すぐにリラックスしたひとときを楽しめる。
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さらに、ランニングコストを気にせず使用できる省エネ仕様で、長時間使用しても安心だ。手軽に使えるマッサージ体験を提供する。しっかり温まるHOTもみ玉で、寒い季節でも至福の温感マッサージを楽しもう。
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