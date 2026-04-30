冬の寒さを極上の肌触りで包み込む【チャンピオン】のボアフリースジャケットが、今すぐ手に入るAmazonで販売中！
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軽さと保温性を両立した【チャンピオン】の機能派アウターで冬の外出を快適に。注目の新作がAmazonで販売中！
環境に配慮したリサイクルポリエステルを100％使用した、シェルパフリース素材のジップフーデッドジャケット。ふわふわと毛足が長く上品な光沢感が特徴で、軽い着心地ながら高い保温性を実現している。抗菌防臭機能や静電気抑制など、日常使いに嬉しい機能も充実した一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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リサイクルポリエステルを100％使用した環境に優しい素材を採用。ふわふわとした長い毛足が特徴のシェルパフリースは、上品な光沢感があり、見た目にも温かみを感じさせる。
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軽量でありながら、多くの空気を含む素材構造により優れた保温性を発揮する。寒い季節の日常使いからアクティブなシーンまで、幅広く活躍するユーティリティアイテムだ。
ポリジン加工による抗菌防臭機能を備えており、清潔感をキープできる。さらに袖下から脇にかけて制電糸を使用し、冬場に気になる静電気の発生を抑える工夫が施されている。
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左胸にはアイコニックなボックス型のロゴ刺繍を配置。日本企画サイズで設計されており、日本人の体型にフィットしやすいシルエットで、快適な着心地を追求している。
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