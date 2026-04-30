軽快な山歩きを叶える相棒。機能美を追求した【マムート】のバックパックが、快適なアウトドア体験を約束しAmazonで販売中！
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女性の体型にフィットする究極の背負い心地。信頼の【マムート】が贈る高機能バックパックが、あなたの冒険を支えAmazonで販売中！
ハイキングからタフなツアーまで幅広く対応する、女性の体型に最適化されたバックパック。リサイクル素材を採用し、PFCフリーの耐久撥水加工を施すなど環境にも配慮している。通気性に優れたEVAパッドや荷重を効率よく伝えるVフレームにより、長時間の移動でも肩への負担が少なく、快適な使い心地を実現した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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女性の骨格に合わせた専用設計のキャリングシステムを採用。ショルダーストラップや背面構造が体に優しくフィットし、長時間の歩行でも疲れにくい安定感を提供する。
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背面に3D EVAフォームとエアチャンネルを搭載し、優れた通気性を確保。汗をかきやすい季節のハイキングでも背中が蒸れにくく、常に快適な背負い心地を維持する。
ヒップベルトにはスマートフォンを収納できる便利な折りたたみ式ポケットを装備。歩行中でも必要なアイテムを素早く取り出せるため、アクティブな移動を妨げない。
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急な天候の変化にも対応できる取り外し可能なレインカバーを標準装備。サイドのメッシュポケットやポールキャリアなど、山歩きに必要な機能を網羅した設計だ。
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