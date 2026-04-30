寒暖差を味方につける万能アウター。機能美を追求した【ルコックスポルティフ】のゴルフ用ブルゾンがAmazonで販売中！
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プレーの質を上げる高機能ウェア。伝統ある【ルコックスポルティフ】のゴルフ用ブルゾンが今すぐAmazonで販売中！
気候に合わせて袖を脱着できる、中綿仕様の2WAYブルゾン。裏地には独自開発の保温素材「ヒートナビ」を採用し、冬のゴルフでも暖かさをキープする。肩甲骨周りにはストレッチ性の高い特殊アクションプリーツを配置しており、スイング時の動きを妨げない。機能性とファッション性を両立した、実力派ゴルファーのための逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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袖の脱着が可能な2WAY仕様を採用。気温の変化やプレー中の体温調節に柔軟に対応できるため、季節をまたいで長く愛用できる実用的な設計となっている。
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裏地には独自開発の保温機能「ヒートナビ」を搭載。効率よく熱を蓄えることで、寒い日のラウンドでも快適な暖かさを保ち、プレーへの集中力をサポートする。
アームホール内側にストレッチ素材の特殊アクションプリーツを配置。肩甲骨周りの可動域を広げることで、スイング時の窮屈感を軽減しスムーズな動きを実現する。
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撥水・防風機能を備えており、天候が変わりやすい屋外のゴルフ環境でも安心。機能性だけでなく、洗練されたデザインでスタイリッシュな着こなしを叶える。
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