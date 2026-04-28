動きやすさを極めた至高の一着。機能美が光る【ザ・ノース・フェイス】のソフトシェルジャケットがAmazonで販売中！
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日常からスポーツまでこれ一枚で完結。万能な【ザ・ノース・フェイス】のトレーニングジャケットがAmazonで販売中！
自然な風合いと高いストレッチ性を両立した、アスレチックウエアが登場。リサイクル素材を採用し、腕上げのしやすさや撥水性など、機能面も充実している。スポーツシーンはもちろん、日常のカジュアルな装いにも馴染むスタンダードなシルエットで、着回し力に優れた一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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リサイクル素材を一部使用したストレッチ生地を採用。身体の動きを妨げない設計で、トレーニング中もストレスフリーな着心地を実現している。
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表面には多少の雨を弾く撥水加工を施している。天候の変化を気にせず着用できるため、屋外でのアクティビティにも最適だ。
襟、裾、袖口に平ゴムを採用し、身体へのフィット感を高めた。すっきりとしたスタンドカラーがスポーティな印象を演出する。
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左右の脇にはファスナー付きポケットを配置。シンプルで洗練されたデザインは、スポーツから日常使いまで幅広く活躍する。
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