幽霊に向かって「お前、本当にかわいいな…」突然の胸キュン展開!?霊が見えなきゃクビ！のイカれた会社から脱出せよ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「逆に僕だけ見えない」の主人公はブラック企業に勤める若手社員。ブラックと認識しながらも、就職したときに浮かれて買った新車のローンのせいで、辞めるわけにはいかない。ある日、社長が「ビジネスはエネルギーだ。そして霊感もエネルギーだ」とイカれた発言をし始めた。そして「1カ月以内に霊が見えるようにならない社員はクビだ」と宣告…!!
本作を描いたのは、会社員として勤める傍ら、漫画家としても活動している新田せん(@nittasen)さん。会社勤めをしていることを武器にネタを作り、創作活動に取り組んでいる漫画家だ。本作について話を聞いてみた。
「人間が日々“怖い”とか“嫌い”と思っているものも、よく知ってみるとかわいいところがあるのかな？と思いながら幽霊のヒロインを描きました。ですので、ヒロインをかわいく見せる点にはこだわったといえるかもしれません」と話す、作者の新田せんさん。自らの得意分野を"ラブコメ"であると強く公言し、かつ「それしか描けないとも言えます(笑)」と心の内を明かしてくれた。
霊感のない主人公のために、地縛霊である女の子が"気色悪い毛"を使って意思疎通を図るシーンが印象的な本作。新田さんは「あの毛を所持できるのは幽霊だけで、あれは彼女の必須アイテムです。気色悪いですが…(笑)」と自らが設定したキャラクターでありながらも"気色悪い"という点においては素直な気持ちを吐露する。また、終盤になるにつれ存在感を増し、読者からもひそかな人気を集めていたという"メガネの藤田"という存在については、「藤田くんはただのモブだったんですけど、『絶対この職場(学校)おかしい』と思いながらも、言えずに流されてしまってる感じが、多くの人の“あるある”を想起して共感を呼んだのかもしれません」と、自らの見解を教えてくれた。
過労死したことにより地縛霊となってしまった女の子、そしてブラック企業に務めているとわかっていながら、どこか踏ん切りがつかず会社に留まり続ける主人公。2人がコミカルに奮闘する様子や、しっかりラブコメしている本作、「逆に僕だけ見えない」を見逃さないでほしい！
取材協力：新田せん(@nittasen)