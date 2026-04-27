タニタが提案する、健やかな暮らしの黄金バランス【タニタ】の時計がAmazonに登場中‼
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過去の最高・最低も逃さない。家族の健康を24時間守り抜く【タニタ】の時計がAmazonに登場!
「健康をはかる」から「健康をつくる」へ。健康管理のスペシャリストであるタニタが、食事や運動と同じように大切な「環境」を整えるために開発したのが、この温湿度計だ。現在の室温と湿度の状況から、「カラカラ」「カイテキ」「ジメジメ」の3段階で快適レベルを表示。直感的に今の部屋の状態を把握できるため、適切な空調管理がスムーズに行える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面では、20秒ごとに温度と湿度を自動測定し、過去の最高・最低数値を記録するメモリー機能を搭載した。これにより、不在時や夜間の環境変化も後から確認することが可能だ。
表示画面は、時刻が10ミリメートル、温湿度が8.4ミリメートルという大きな文字高を採用しており、遠くからでも一目で情報を読み取れる。
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使い勝手を追求した2ウェイスタイルも大きな魅力だ。置き式では見やすい傾斜がつき、マグネット使用時にはフラットになる設計のため、デスクの上や冷蔵庫の扉など、場所を選ばず設置できる。素材の質感にこだわった5つのカラーバリエーションは、どんなインテリアにも洗練されたアクセントを添えてくれるだろう。
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大切な家族の体調管理をサポートし、毎日を最高のコンディションで過ごすための「健康のパートナー」として、この一台を迎え入れてみてはどうだろうか。
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