デジタルデバイスをスマートに持ち運ぶ！【ザノースフェイス】の多機能トートバッグがAmazonで販売中！
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ビジネスもデイリーもこれ一つ！【ザノースフェイス】のクッション性トートバッグがAmazonで販売中！
電子機器やその周辺アクセサリーの収納に特化した、クッション性のあるトートバッグだ。メインコンパートメントはクッション性があり、タブレットやスマートフォン、ノート型PC13インチを簡易的に収納できるスリーブやポケットを備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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電子機器や周辺アクセサリーを安全に持ち運べるよう、全体にクッション性を持たせている。タブレットやスマートフォン、13インチノートPC用の専用スリーブやポケットも完備し、大切なデバイスをしっかり保護する。
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手持ちと肩掛けの両方に対応するストラップは、荷物の量やスタイルに合わせて調整可能だ。本体上部にはスマートフォンを収納できるファスナー付きポケットがあり、デイリーユースでもビジネスシーンでも使いやすい。
デイリーユースはもちろん、ビジネスシーンでも活躍する収納性を備えている。電子機器をスマートに持ち運びたい現代のライフスタイルに寄り添い、様々な場面でその機能性を発揮するだろう。
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H30.5×W27×D12センチメートルのサイズで、容量は15リットル。ノート型PC13インチが簡易的に収まる設計だ。約330グラムと軽量ながら、必要なものをしっかりと収納できる使い勝手の良いサイズ感である。
ビジネスもデイリーもこれ一つ！【ザノースフェイス】のクッション性トートバッグがAmazonで販売中！
電子機器やその周辺アクセサリーの収納に特化した、クッション性のあるトートバッグだ。メインコンパートメントはクッション性があり、タブレットやスマートフォン、ノート型PC13インチを簡易的に収納できるスリーブやポケットを備えている。
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デイリーユースはもちろん、ビジネスシーンでも活躍する収納性を備えている。電子機器をスマートに持ち運びたい現代のライフスタイルに寄り添い、様々な場面でその機能性を発揮するだろう。
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H30.5×W27×D12センチメートルのサイズで、容量は15リットル。ノート型PC13インチが簡易的に収まる設計だ。約330グラムと軽量ながら、必要なものをしっかりと収納できる使い勝手の良いサイズ感である。