毎日履きたくなる快適さ！【ニューバランス】の軽量コートスタイルスニーカーがAmazonで販売中！
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足元から差をつける！【ニューバランス】のユニセックススニーカーがAmazonで販売中！
軽量でクッション性に優れたDYNASOFTソールを搭載した「CT30」は、快適な履き心地を提供する。クラシカルなコートスタイルを風合いのあるスエード/メッシュアッパーで仕上げた。手頃な価格で、ペアコーデも楽しめるユニセックスサイズで展開する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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軽量でクッション性に優れたDYNASOFTソールが、足元に快適なライド感をもたらす。長時間の着用でも疲れにくい設計で、日常使いに最適だ。
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クラシカルなコートスタイルを基調とし、風合いのあるスエードとメッシュアッパーで上品に仕上げた。どんなファッションにも合わせやすい洗練されたデザインが魅力だ。
手頃なプライス設定に加え、ユニセックスサイズで展開しているため、カップルや友人とのペアコーディネートも気軽に楽しめる。幅広い層にフィットする一足だ。
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1906年創業の老舗ブランドが手掛けるフットウェアは、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして培われた技術と信頼が詰まっている。品質へのこだわりが光る。
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軽量でクッション性に優れたDYNASOFTソールを搭載した「CT30」は、快適な履き心地を提供する。クラシカルなコートスタイルを風合いのあるスエード/メッシュアッパーで仕上げた。手頃な価格で、ペアコーデも楽しめるユニセックスサイズで展開する。
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