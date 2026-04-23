玄関も窓もベランダもこれで安心！気になる虫の侵入をしっかりブロック。【アース製薬】虫よけネットEX 1年用×3個セットがAmazonで今すぐ手に入る！
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1年中頼れる安心アイテム！置くだけ簡単で虫対策がぐっとラクに。【アース製薬】虫よけネットEX 3個セットがAmazonで好評販売中！
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫除けネット。害虫の侵入が気になる場所、窓辺の害虫対策に。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
吊るだけ簡単なネットタイプ。雨にぬれても大丈夫。風に負けない固定式フック付。
3つの薬剤で、速く・広く・最後まで虫よけ効果を発揮。雨にぬれても大丈夫なお取替えサイン付。
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赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも。薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮。
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