スヌーピーのドッグハウス＆フェイス柄レイングッズで梅雨支度！UVカット率100％の晴雨兼用折りたたみ傘＆吸水傘ケース
梅雨入りの時期に備え、そろそろレイングッズを探し始めてる人も多いのでは？レイングッズメーカー・小川から、スヌーピーをフィーチャーした、晴雨兼用折りたたみ傘&マイクロファイバー吸水傘ケースが登場した。
【写真】屋根部分がパカッとフラップに！ドッグハウス収納袋の遊びゴコロが詰まったディテール
■ UVカット率100％の晴雨兼用折りたたみ傘
まず紹介したいのが「晴雨兼用コンパクト折りたたみ傘」(5280円)。UVカット率100％、遮光率99.99％以上で強い日差しをしっかりガードし、はっ水加工付きで雨の日にも対応する晴雨兼用タイプだ。
直径約93センチと日差しをカバーしながらも、親骨先には軽量でしなやかなグラスファイバー素材を使用し、軽さと丈夫さを両立。手開きタイプは安全カバー付きで、指をはさみにくい安心設計になっている。
バリエーションは、「スヌーピー/ドッグハウス」と「スヌーピー/フェイス」の2種類。「スヌーピー/ドッグハウス」の傘本体には、ドッグハウスの横で寝そべるスヌーピーの赤いワンポイントがあしらわれ、白地に赤がぱっと映える仕上がりになっている。
収納袋はスヌーピーのおうち、ドッグハウスをまるごとモチーフにしたデザインだ。屋根の赤い部分はフラップになっており、開け閉めできる仕掛けつき。細部までこだわりが感じられる作りに、ファンならニヤリとしてしまうはず。
「スヌーピー/フェイス」の傘本体にはスヌーピーの顔が手書き風でさらりと描かれており、シックで大人っぽい印象。スヌーピーの顔そのままの収納袋は、耳の立体感まで作り込まれていて、まるでぬいぐるみのような存在感がある。
■バッグに直接入れてもOK。マイクロファイバー吸水傘ケース
折りたたみ傘とあわせてそろえたいのが「マイクロファイバー吸水傘ケース」(2970円)。内側が吸水機能付きのため濡れた傘を直接入れられるので、水滴を気にせず携帯できる。さらに、ファスナーを全開にできて、乾かしやすいのもポイント。使い終わったあとにお手入れの手間が少ないのもありがたい。
こちらもドッグハウス柄とフェイス柄の2種類が展開される。ドッグハウス柄は折りたたみ傘と同じく屋根部分がフラップになっており、遊び心たっぷりに持ち歩ける。フェイス柄は耳の立体感までしっかり再現され、傘ケースとは思えないキャラクター感のあるデザインだ。
■母の日ギフトにもぴったり
商品の購入は「LINE DROPS」公式オンラインショップにて。同ショップでは、2026年5月28日(木)まで母の日専用ラッピングを受付中。一つひとつ丁寧に包んでもらえるので、そのまま手渡せる状態で届く。さらに母の日ラッピングを利用すると、先着順でアールグレイのプチギフトがプレゼントされる特典つき。花束をイメージしたパッケージで、贈り物にさりげない華やかさを添えてくれる(数量限定、なくなり次第終了)。
梅雨支度に、そして母の日ギフトに。スヌーピーのレイングッズで、雨の季節をちょっと楽しいものに変えてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】屋根部分がパカッとフラップに！ドッグハウス収納袋の遊びゴコロが詰まったディテール
■ UVカット率100％の晴雨兼用折りたたみ傘
まず紹介したいのが「晴雨兼用コンパクト折りたたみ傘」(5280円)。UVカット率100％、遮光率99.99％以上で強い日差しをしっかりガードし、はっ水加工付きで雨の日にも対応する晴雨兼用タイプだ。
バリエーションは、「スヌーピー/ドッグハウス」と「スヌーピー/フェイス」の2種類。「スヌーピー/ドッグハウス」の傘本体には、ドッグハウスの横で寝そべるスヌーピーの赤いワンポイントがあしらわれ、白地に赤がぱっと映える仕上がりになっている。
収納袋はスヌーピーのおうち、ドッグハウスをまるごとモチーフにしたデザインだ。屋根の赤い部分はフラップになっており、開け閉めできる仕掛けつき。細部までこだわりが感じられる作りに、ファンならニヤリとしてしまうはず。
「スヌーピー/フェイス」の傘本体にはスヌーピーの顔が手書き風でさらりと描かれており、シックで大人っぽい印象。スヌーピーの顔そのままの収納袋は、耳の立体感まで作り込まれていて、まるでぬいぐるみのような存在感がある。
■バッグに直接入れてもOK。マイクロファイバー吸水傘ケース
折りたたみ傘とあわせてそろえたいのが「マイクロファイバー吸水傘ケース」(2970円)。内側が吸水機能付きのため濡れた傘を直接入れられるので、水滴を気にせず携帯できる。さらに、ファスナーを全開にできて、乾かしやすいのもポイント。使い終わったあとにお手入れの手間が少ないのもありがたい。
こちらもドッグハウス柄とフェイス柄の2種類が展開される。ドッグハウス柄は折りたたみ傘と同じく屋根部分がフラップになっており、遊び心たっぷりに持ち歩ける。フェイス柄は耳の立体感までしっかり再現され、傘ケースとは思えないキャラクター感のあるデザインだ。
■母の日ギフトにもぴったり
商品の購入は「LINE DROPS」公式オンラインショップにて。同ショップでは、2026年5月28日(木)まで母の日専用ラッピングを受付中。一つひとつ丁寧に包んでもらえるので、そのまま手渡せる状態で届く。さらに母の日ラッピングを利用すると、先着順でアールグレイのプチギフトがプレゼントされる特典つき。花束をイメージしたパッケージで、贈り物にさりげない華やかさを添えてくれる(数量限定、なくなり次第終了)。
梅雨支度に、そして母の日ギフトに。スヌーピーのレイングッズで、雨の季節をちょっと楽しいものに変えてみては？
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