気になる彼から突然ライブのお誘い♡ 夢のようなデートのはずが、【まさかの結末】に…！

読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介…！主人公は、ずっと気になっていた大学の男友だちから突然ライブに誘われ、すっかりデート気分に。しかし、その期待は思いもよらない形で裏切られることになります――。

密かに想いを寄せていた彼からのうれしい誘い

大学に入学して以来、ずっと気になっている男友だちがいました。彼は、明るくて誰にでもやさしく、いつもグループの中心にいるような人です。 これまで何度かみんなで遊ぶことはあったものの、2人きりで出かける機会はありませんでした。距離を縮めたいと思いながらも、きっかけがつかめないまま時間だけが過ぎていたのです。 そんなある日、彼から突然「今度一緒にライブ行かない？」とメッセージが届きました。思いがけない誘いに胸が高鳴り、迷うことなく「行く！」と即答しました。

夢のような準備期間と、不穏な前日の連絡

ライブの約束をしてから、毎日は一気に楽しくなりました。服や髪型を考えたり、ライブの予習をしたり――そのすべてが幸せな時間でした。 ひとしたときに、彼との“初めてのデート”を想像しては、自然と笑顔になってしまうほど。 しかし、ライブ前日。彼から「ごめん、明日のことなんだけど」とメッセージが届きます。 ただの時間変更かと思いきや、その続きに書かれていた言葉は、想像をはるかに超えるものでした。 震える手でメッセージを開いた主人公の目に飛び込んだ、信じがたい事実とは...！？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部