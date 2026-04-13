どんな服装にもちょうどいい。上品カラーで魅せる【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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落ち着いたトーンが映える。足元から上品に【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのオーソドックスなランニングスタイルをベースにしたLIFESTYLEモデル「373」に、大人っぽい新色が登場した。シンセティックレザーとメッシュを組み合わせたアッパーは、落ち着いたトーンでまとめたトーナルNロゴが上品な印象を与え、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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V2モデルになってからは初となる2Eワイズでの展開となり、より多くの人が快適に履けるフィット感を実現。
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クラシックなランニングシルエットはそのままに、日常のスタイルに自然と馴染むバランスのよさが魅力だ。
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シンプルで飽きのこないデザインは、普段使いから休日のリラックススタイルまで幅広く活躍する一足となっている。
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ニューバランスのオーソドックスなランニングスタイルをベースにしたLIFESTYLEモデル「373」に、大人っぽい新色が登場した。シンセティックレザーとメッシュを組み合わせたアッパーは、落ち着いたトーンでまとめたトーナルNロゴが上品な印象を与え、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい。
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