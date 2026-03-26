幻想的な艶めきで魅せる。RAVIJOURがMINAMO起用の春の新ビジュアルを解禁

ランジェリーブランドのRAVIJOURは、同世代の女性を中心に人気を集めるMINAMOさんを起用した「2026 COLLECTION #3」のビジュアルを公開しました。

■きらめくラメや刺繍で、洗練された色香を演出

公開されたビジュアルは「ミストフローラ」「フィリナス」「シルヴィ」。

「ミストフローラ」は、霧に溶ける花々をイメージしたランジェリー。

「フィリナス」は、ドラマティックな刺繍が目を引くシリーズ。

「シルヴィ」は、ラメの輝きが魅力的。ブラックとアイボリーの2色展開です。

各シリーズともに、ブラジャー（8,900円〜）や、おそろいのレースショーツ・Tバック（3,900円）も展開します。

■ボトム2枚セットをプレゼントするキャンペーン開催中

新作アイテムは、公式オンラインストアと全国の店舗で発売中です。発売を記念したノベルティキャンペーンも開催中。公式オンラインストアおよび全国の店舗にて18,000円以上購入すると、「ボトム2枚セット」をプレゼントします。

■商品概要

＜ミストフローラ＞

商品名：ミストフローラ グラマーアップ ブラ

価格：8,900円〜

商品名：ミストフローラ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック

価格：3,900円

商品名：ミストフローラ ストレッチレース ショーツ・Tバック

価格：3,900円

カラー：ホワイト／ブラック／グリーン

＜フィリナス＞

商品名：フィリナス トリックリフト ブラ

価格：8,900円〜

商品名：フィリナス エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック

価格：3,900円

商品名：フィリナス ダブルストリングコード ショーツ・Tバック

価格：3,900円

カラー：グリーン／ピンク／グレー

＜シルヴィ＞

商品名：シルヴィ ホットリフト ブラ

価格：8,900円

商品名」シルヴィ ストレッチレース ショーツ・Tバック

価格：3,900円

カラー：ブラック／アイボリー

（フォルサ）