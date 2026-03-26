幻想的な艶めきで魅せる。RAVIJOURがMINAMO起用の春の新ビジュアルを解禁
ランジェリーブランドのRAVIJOURは、同世代の女性を中心に人気を集めるMINAMOさんを起用した「2026 COLLECTION #3」のビジュアルを公開しました。
■きらめくラメや刺繍で、洗練された色香を演出
公開されたビジュアルは「ミストフローラ」「フィリナス」「シルヴィ」。
「ミストフローラ」は、霧に溶ける花々をイメージしたランジェリー。
「フィリナス」は、ドラマティックな刺繍が目を引くシリーズ。
「シルヴィ」は、ラメの輝きが魅力的。ブラックとアイボリーの2色展開です。
各シリーズともに、ブラジャー（8,900円〜）や、おそろいのレースショーツ・Tバック（3,900円）も展開します。
■ボトム2枚セットをプレゼントするキャンペーン開催中
新作アイテムは、公式オンラインストアと全国の店舗で発売中です。発売を記念したノベルティキャンペーンも開催中。公式オンラインストアおよび全国の店舗にて18,000円以上購入すると、「ボトム2枚セット」をプレゼントします。
■商品概要
＜ミストフローラ＞
商品名：ミストフローラ グラマーアップ ブラ
価格：8,900円〜
商品名：ミストフローラ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック
価格：3,900円
商品名：ミストフローラ ストレッチレース ショーツ・Tバック
価格：3,900円
カラー：ホワイト／ブラック／グリーン
＜フィリナス＞
商品名：フィリナス トリックリフト ブラ
価格：8,900円〜
商品名：フィリナス エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック
価格：3,900円
商品名：フィリナス ダブルストリングコード ショーツ・Tバック
価格：3,900円
カラー：グリーン／ピンク／グレー
＜シルヴィ＞
商品名：シルヴィ ホットリフト ブラ
価格：8,900円
商品名」シルヴィ ストレッチレース ショーツ・Tバック
価格：3,900円
カラー：ブラック／アイボリー
（フォルサ）