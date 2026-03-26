白髪染めよりラク & 垢抜け！？【40・50代】に「ハイライトボブ」猛プーーッシュ！！

面倒な白髪染めに疲れてしまったら、白髪を自然にぼかすハイライトがおすすめです。メンテナンスがラクになるうえ、垢抜けた印象に見せてくれるのがポイント。今回は、ハイライトが得意な@sakosakosakosakoさんのInstagram投稿から、40・50代のアップデートにぴったりな「ハイライトボブ」をご紹介します。

細ハイライトが白髪を自然にぼかす

@sakosakosakosakoさんが「白髪をぼかす細めハイライト」と紹介しているヘアスタイル。細かなハイライトが白髪を自然に馴染ませています。シンプルなボブも、ハイライトを合わせることで立体感をプラスできそう。重さを感じない軽やかな仕上がりです。

白髪を気にせず明るいカラーを楽しめる

こちらのハイライトボブは、明るいカラーが気分まで明るくしてくれそう。@sakosakosakosakoさんによると「ベースは7レベルのグレージュカラー」で、「柔らかさとツヤを引き立てて、こなれ感を演出」してくれるのだとか。白髪をぼかすハイライトは、明るいカラーを楽しめるのも嬉しいポイントです。

軽やかな仕上がりが春にぴったり

こちらは、@sakosakosakosakoさんが「春におすすめの“品よく明るい”ハイライトカラー」と紹介しているヘアスタイル。透明感のあるカラーが若々しい印象に導いてくれそうです。ハイライトによって毛流れが引き立ち、風になびくような軽やかな仕上がりになっています。

カラーの頻度を抑えてダメージ軽減

ハイライトはレイヤーカットにもおすすめ。ハイライトが白髪を自然にぼかしながらレイヤーの軽やかさを引き立てています。@sakosakosakosakoさんによると「1.5～2ヶ月おきのメンテナンスでキレイをキープ」とのこと。カラーの頻度を抑えることで、ダメージも軽減できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri