トリンプとESS BYが初コラボ♡自然体で整う洗練ランジェリー

自分らしさを大切にする今の時代に寄り添う、新しいランジェリーコレクションが登場。「トリンプ」と「ESS BY」が初めてタッグを組み、“自然体の美しさ”を引き出すミニマルなアイテムを展開します。装飾を削ぎ落とし、シルエットや素材、フィット感にこだわったデザインは、日常にそっと寄り添う心地よさが魅力。毎日を丁寧に過ごしたい女性にぴったりのラインナップです♡

ミニマルで叶える美しいシルエット

「TRIUMPH｜ESS BY」は、シンプルながら女性の身体を美しく見せる設計が魅力。装飾に頼らず、自然なカーブラインとクリーンなデザインで洗練された印象を演出します。

トリンプ独自の立体パターンにより、ワイヤーでもノンワイヤーでも快適なフィット感を実現。締めつけ感のない軽やかな着けごこちは、忙しい毎日の中でも心地よく過ごせるポイントです。

リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

全アイテム詳細ラインナップ

ボディスーツ



価格：16,500円（税込）

サイズ：M/L（カラー：BLACK）

ワイヤーブラ



価格：11,000円（税込）

サイズ：C-F/65-75（カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI）

ノンワイヤーブラ



価格：10,450円（税込）

サイズ：M/L/LL（カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI）

タンガ



価格：4,950円（税込）

サイズ：M/L（カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI）

ハイキニショーツ



価格：4,950円（税込）

サイズ：M/L（カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI）

カップ付きキャミソール



価格：11,550円（税込）

サイズ：M/L（カラー：BLACK/BEIGE）

タンクトップ



価格：14,300円（税込）

サイズ：M/L（カラー：BEIGE/KHAKI）

どのアイテムもアウターに響きにくく、日常使いしやすい設計。ボディスーツやタンクトップは一枚でトップスとしても着用でき、コーデの幅を広げてくれます。

“自分を整える”新習慣に

このコレクションは“特別な日のため”ではなく、“毎日の自分を整えるため”に作られています。

肌に触れる瞬間の心地よさや、自然と姿勢が整うようなフィット感は、日々の気分まで前向きにしてくれるはず。シンプルで美しいランジェリーは、自分自身を大切にする時間をそっと後押ししてくれます。

先行発売：2026年3月25日（水）

全国発売：2026年4月1日（水）

販売場所：トリンプ公式オンラインストア／ESS BYオンラインストア／一部百貨店・直営店舗

心地よさで満たす新しい毎日

「TRIUMPH｜ESS BY」は、見た目の美しさだけでなく、着ることで心まで整うような新しいランジェリー体験を提案してくれます。

シンプルだからこそ際立つ上質さとフィット感は、一度取り入れると手放せなくなるはず。毎日をもっと心地よく、自分らしく過ごしたい方は、ぜひチェックしてみてください♪