DV夫となかなか別れられないという人も。今回は、そんな女性が目を覚ましたあるきっかけをご紹介します。

そういう男はまたやるよ

「昔から怒りっぽくて物に当たることが多かった夫。子どもが生まれたら変わってくれるかもと期待していたけど、何も変わりませんでした。些細なことで口論となり、夫は産後1か月の私に手を上げ『土下座して謝れ』と言ってきたのです。

子どもにまで手を出されるかと思い、言われるがまま謝りました。その後、身の危険を感じた私は、隙を見て子どもを連れて家を出ました。勢いで警察に行きましたが、『被害届を出しますか？』と聞かれて迷いが……。子どもにとっては父親だし、その父親を犯罪者にしてしまうかも……と思い、断りました。

しかし、担当してくれた警察官の方が『そういう男はまたやるよ。何人も見てきたからわかる』『どうせ、手を上げたあとは『悪かった』『愛してる』とか泣きながら言ってくるんでしょ？』『DVあるあるだから、それ』『子どもいるんだから、早くケジメつけないと取り返しのつかないことになるよ』と言われて目が覚めました。

旦那は拘留され、その間に私は子どもと一緒に引っ越しました。今は接近禁止命令の手続き中です。こんな大ごとになる前に、もっと早く別れるべきだった。警察官の人の言葉と子どもがいなければ、今もあの夫と一緒にいたかもしれません……」（体験者：20代女性・アルバイト／回答時期：2026年1月）

▽ 子どものためにも被害届を出すことを選んでくれてよかったです……！ 産後1か月の奥さんに手を出すなんて……いつ子どもが標的になるかわかりません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。