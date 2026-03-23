【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

ラブ運急上昇！積極的なアタックが◎

今期の恋愛運No.1！特に4月は絶好調で、ビビビとくる運命的な出会いや、ひそかに狙っていた相手との急接近が叶いそう。元彼との復活愛などドラマティックラブも期待できます。

自分からの大胆なアプローチがうまくいくカギ！カップルは仲よしラブラブモードなので、一緒に大笑いして楽しい時間を過ごせそう♡