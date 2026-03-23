【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
ラブ運急上昇！積極的なアタックが◎
今期の恋愛運No.1！特に4月は絶好調で、ビビビとくる運命的な出会いや、ひそかに狙っていた相手との急接近が叶いそう。元彼との復活愛などドラマティックラブも期待できます。
自分からの大胆なアプローチがうまくいくカギ！カップルは仲よしラブラブモードなので、一緒に大笑いして楽しい時間を過ごせそう♡
今月のLOVEラッキーデー
3/29、4/7、4/16
全体運もチェック！
春爛漫で楽しいことが目白押しな星回り。4月下旬から忙しくなるので、それまで仕事や勉強はいったん後回しでOK。ひとり行動が多いあなただけど、今期はみんなで一緒がハッピーへの近道なので今は全力で遊び尽くして！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni