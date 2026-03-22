カーデよりジャケットよりこっち！【大人のハニーズ】40・50代のサマ見え♡「トレンチコート」

そろそろアウターは軽めのものにシフトしたいタイミング。ミドル世代が上品見えを狙うなら「トレンチコート」がおすすめ。2026年春夏のトレンドアイテムとしても注目されており、一点投入でこなれ感のあるコーデに導いてくれそう。今回は、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のハーフ丈トレンチをご紹介します。

幅広いボトムスと合わせやすいハーフ丈トレンチ

【GLACIER lusso】「ハーフ丈トレンチコート」\6,900（税込）

腰まわりを覆うハーフ丈で、幅広いボトムスと合わせやすいトレンチコート。きちんと感のあるデザインでオンオフ問わず使いやすく、お値段以上に活躍する予感。撥水加工が施されており、雨の日でも着やすいのが嬉しいポイントです。共布ベルトが付属されているので、キュッと絞ってメリハリのあるシルエットにするのもおすすめ。

柄スカートと合わせて春らしく

カラーバリエーションは先に紹介したライトベージュのほか、アイボリーとダークネイビーの全3色。華やかな柄スカートにトレンチコートを合わせれば、エレガントな雰囲気に。スカートの柄に使われている色とインナーの色味を統一することで、すっきりとまとまった印象に仕上がります。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M