まるで「仏のよう」なフレンチブルドッグ。靴下を取られた無抵抗な姿に10万いいね
【投稿画像】人生何週目？靴下を取られても動じないフレンチブルドッグ
ワンちゃんたちを飼っていると、ものの取り合いになってしまうことがありますよね。
しかし今回話題になったのは、“無抵抗すぎる”フレンチブルドッグ。
せっかく履いた靴下を奪われても全く抵抗せず、怒るでもなく、逃げるでもなく、ただ静かに受け入れる様子が注目を集めています。その表情と様子に思わず笑ってしまう人が続出し、「無抵抗な姿がかわいすぎる」とコメントが殺到しました。
動画をInstagramに投稿したのは、みるくここあしなもん（＠0wanko_sisters0）さん。
フレンチブルドッグの“みるくちゃん”が、履いている靴下をキャバリアの“ここあちゃん”に取られています。
しかしみるくちゃんは全く抵抗しない様子。靴下がなくなった後も、特に何もなかったかのようにウトウトしています。
みるくちゃんの達観したような表情が注目を集め、動画は192.5万回再生、10.6万いいねがつきました。「またか…という表情が面白い」「みているだけで癒される」と、コメント欄もとても盛り上がっていました。
「二度あることは三度ある」と言われるように、みるくちゃんは何回もここあちゃんに靴下をとられています。それでも怒ったり抵抗したりせず、毎回受け入れているそうです。
時には、ここあちゃんとチワワの“しなもんちゃん”が靴下を取り合って争奪戦になることも。靴下を取られたみるくちゃんは戦いには加わらず、ただありのままを受け入れています。
この動画の反響について、みるくここあしなもんさんに聞いてみると「正直ここまで反響があるとは思っていなかったので、とても驚きました。でもたくさんの方に『かわいい』『癒された』と言っていただけて、投稿してよかったなと思いました。」と話してくれました。
■とっても仲良しな3匹。争奪戦を楽しみにする視聴者もたくさん
家にいるときは、3匹が集まってソファで過ごしていることが多いそう。みるくここあしなもんさんも、「家の中で、気づくと犬のほうが人間より場所をとっています（笑）」と笑いながら話してくれました。
しかし仲良しな一面だけでなく、おもちゃをめぐってプチ争奪戦が起こることも。いつもはおもちゃを譲るみるくちゃんがたまに怒る事もあり、そんな時はどの子がおもちゃを使うかなかなか決着がつかないそうです。
一方で2匹のプチ争奪戦をみるのを楽しみにしている視聴者も多く、「うちも同じです」「みているだけで癒されて嫌なことを忘れました」というコメントも見られました。みるくしなもんここあさんもコメントの一つ一つがとても嬉しいそうで、「忙しい毎日の中で、少しでもクスッとしたり癒されたりしてもらえたら嬉しいです。」と話してくれました。
これからも、みるくここあしなもん（＠0wanko_sisters0）さんが投稿する3匹の様子に目が離せません！
文＝河村夢美