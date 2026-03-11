紗栄子「最後のトップコート的な」リップメイクの仕上げに愛用するツヤ系リップ

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『厳選！紗栄子のスタメン【リップ紹介】TOP5』の動画を投稿。さまざまな愛用リップを紹介し、使用感を語ってくれました。

■リップカラー

動画内に登場したのはこちら！

HERA/センシュアルヌードグロス 415 ブラウニーボーイ 税込4,400円（公式サイトより）

ぷっくりとしたボリューム感とツヤ感が叶うリップグロス！

紗栄子さんはこちらを「ちょっと光沢感だったりとか、保湿力みたいなところも求めて綺麗な色だししたいなっていうときに」とマットリップの上の重ね塗りとして愛用しているそう。

紗栄子さんはその使い方としても「（唇の）センターに結構トントンっておいて馴染ませていくみたいな感じで使ってて」とリップメイクでポイント使いをするように愛用。

続けて「最後のトップコート的な感じでよく使ってたアイテム」と、こちらがリップメイクの仕上げになっていたと教えてくれました。

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも紗栄子さんが愛用する様々なリップを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。