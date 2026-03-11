大阪の春を満喫！「扇町桜まつり」夜空が桜色に染まるランタンや利き酒を楽しむ3日間
【女子旅プレス＝2026/03/11】大阪・扇町公園で花見イベント「扇町桜まつり」が、2026年4月3日（金）から4月5日（日）まで開催。満開の桜と和のエンターテインメントが融合したコンテンツを楽しめる3日間となる。
「扇町桜まつり」は、桜の名所として親しまれている扇町公園を舞台に、満開の桜のもと、和楽器の生演奏や大道芸パフォーマンスなど、春の訪れを五感で楽しめる風情豊かな体験を届けるイベント。夜には扇町公園に咲く桜をやわらかな光でライトアップ。日中とは異なる幻想的な桜景色を演出する夜桜ライトアップが、春の夜の穏やかに流れる時間を彩る。
またイベントでは、夜空に「桜色スカイランタン」が灯る特別な時間も用意。LED光源を使用した安全なランタンが、満開の桜とともに会場を柔らかな光で包み込み、この場所でしか見ることのできない印象的な春の風景を演出。なお、ランタンは紐を巻き取っての回収式となっており、環境への配慮もなされている。
会場内では、日本の伝統を感じさせる和楽器演奏や、活気あふれる大道芸のステージショーが繰り広げられる。桜に囲まれて展開されるパフォーマンスは、都心の公園にいながら日常を忘れさせる高揚感を与える。これらのショーは、会場内に設けられた、桜を間近に楽しめる朱色の座敷席や、ビールを片手に気軽に観覧できるガーデンチェア席（ビアガーデンエリア）からも鑑賞することが可能だ。
グルメエリアには個性豊かなフードトラックが集結するほか、日本酒BARでは厳選された銘柄を味わう飲み比べ体験が用意されている。銘柄を少しずつ味わい、香りや余韻の違いに向き合う利き酒でも趣を感じられる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日程：2026年4月3日（金）〜5日（日）の3日間
時間：11：00〜21：30
会場：扇町公園 広場
住所：〒530-0025 大阪府大阪市北区扇町1丁目1
料金：入場無料（一部有料コンテンツあり）
