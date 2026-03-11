温風も送風も、空気清浄も。快適をひとつにまとめた3in1【エルジー】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
静かに、美しく、賢く。空間に溶け込む多機能タワー【エルジー】の空気清浄機がAmazonに登場!
エルジーの空気清浄機は、一年を通して快適な空気と心地よい風を届ける、温風・送風機能付きの3in1空気清浄機「LG PuriCare AeroTower」だ。峡谷をイメージした2つのタワーから生まれる自然な風が特徴で、16〜30度の温度設定が可能な温風機能と、10段階の風量調整、45〜140度の首振り機能を備え、季節やシーンに合わせて使い分けられる。
送風は自然風モード、ワイドモード、ペットモードの3種類を搭載し、部屋の広さや用途に合わせて効率よく空気を循環させる。内部には3層フィルターを採用し、プレフィルターで大きなホコリを除去し、HEPA抗菌フィルターで花粉やPM2.5、アレル物質をしっかり捕集。光触媒フィルターが体臭やタバコ臭などのニオイを抑え、空気を清潔に保つ。
デザインはインテリアに自然と馴染むミニマルな佇まいで、リビングはもちろん、個室やキッチン、ドレッシングルームなどの限られたスペースにも置きやすい。
空気清浄・送風・温風を一台でこなし、暮らしの快適さを一年中支えてくれるモデルだ。
