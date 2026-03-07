《急いで！》無印良品の「桜シリーズ」が今年も本気！限定のフレーバーお菓子3選

無印良品が季節限定で販売する桜フレーバーのお菓子は、春の訪れを感じさせる華やかな味わいが魅力。今年も、和菓子好きも洋菓子好きも大満足なラインアップが揃っています。

今回は、特におすすめなお菓子を3つ紹介。桜の花や葉の優しい香りを活かしたお菓子は、おうちカフェやお花見のお供にもぴったりですよ。

毎年春になるのが楽しみになるおいしさ

●桜のラングドシャ（490円）

桜風味のラングドシャ生地にホワイトチョコレートをサンドした洋菓子です。桜の香りをしっかり感じられる薄焼きクッキーは、軽やかな食感と上品な甘さが特徴。個包装なので、食べたい分だけ楽しめるのもポイントです。

SNSには「生地がサクサクで桜の香りが強い」「時期が終わる前にもう一回買いたい」といったコメントが。ホワイトチョコレートのミルキーさが桜の風味を引き立て、コーヒーや紅茶と味わいたいおいしさです。

●桜と抹茶のカットバウム（450円）

桜味と抹茶味の2層生地が個包装で楽しめるカットバウム。桜のほのかな風味と抹茶の苦味が絶妙なバランスで、甘さ控えめなのが魅力です。食べやすいサイズで、おやつタイムやティータイムにもぴったりですよ。

SNSには「これはぜっっったいに全人類に食べてほしい」「幸せを感じさせてくれるおやつ」「色もかわいいし、味もおいしい！」といったコメントがあがっています。桜フレーバーのお菓子が好きなら見逃せません。

●不揃い 桜スコーン（180円）

ほのかな桜の香りと塩味がアクセントのスコーン。外はサクッ、中はしっとりとした食感が特徴です。ほどよい甘さのシュガーコーティングと桜の塩漬けがトッピングされていて、春らしい風味が楽しめます。

SNSには「たべてる最中ずっと口の中がお花見状態になって最高」「桜葉の香りがしっかりとして、生地やアイシングの甘さの中にほんのり塩味を感じる味わいがたまらない」といったコメントが。桜フレーバ―好きも大満足のお菓子です。

見た目も味わいも季節限定の華やかさがあるので、おうちでのお茶時間や、手土産にもおすすめ。この時期だけの味わいを堪能してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部