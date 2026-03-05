“浮いている”彼女が気になる!?群れない女子の正体とは？“浮いている女”に笑撃と尊敬が交差する！【作者に聞く】
【漫画】本作「浮田さんは浮いている」を読む
クラスでいつもひとり。誰とも群れない女子高生・浮田さんの存在が、立花くんの心を静かにざわつかせていた。「浮田さんってキレイだよなあ」と同級生がささやくなか、立花くんが惹かれたのは外見ではない。堂々としているその佇まい、普通の人とは少し違う空気感だった。しかしその“少し”は、やがて常識を軽やかに飛び越えていくことになる。
本作「浮田さんは浮いている」は、周囲から浮いているように見える少女の真実を描くショートストーリーである。だが実際のところ、浮田さんは“少し”どころではない。“かなり”浮いている。しかも比喩ではなく、文字通り浮いているのだ。悲しくなればなるほど物理的に浮いてしまうという特異体質。それゆえにクラスからも浮いている。設定の飛躍をかわいい筆致で包み込むことで、読者を違和感なく物語へ引き込む。その手腕こそ、本作の真骨頂である。
作者は小学館の新人コミック大賞で佳作を受賞しデビューした杏乃(@sakana32929)さん。読み切りやゲームコミカライズ、ベツフラでの連載など幅広く活躍している。
■今回はキャラ先行型の創作術
創作スタイルについて杏乃さんはこう語る。「浮田さんという悲しくなればなるほど浮いてしまう、そしてクラスからも浮いているというキャラクターを最初に思いつき、どうストーリーを展開していこうかと考えました」。
キャラクターが先に生まれ、物語があとから立ち上がる構造である。逆に描きたいストーリーが先にあり、それに付随するキャラをあとから考えることもあるというが、本作は完全に“浮田発想型”。存在のインパクトが物語を牽引する、いわばキャラ主導爆走型の一編だ。
立花くんとの距離は徐々に縮まる。しかし読者の反応は容赦ない。「文字通り玉砕だな」「哀れ…合掌」「すごく笑いました」。尊敬から始まった感情は、恋へと変わるのか、それとも重力に逆らえず落下するのか。笑いと切なさが同時に押し寄せる“浮遊系青春譚”である。
■新連載も始動
さらに杏乃さんは2024年8月より「がんばれしおりちゃん」の連載を開始。「以前も連載していた作品で、今回はその続編となります。『フラコミLike!』(小学館)というサイトから読めますので、応援よろしくお願いします！」と笑顔で呼びかける。ギャグ濃度高めの世界観は健在だ。
そのほか、全3巻が発行されている「イケメン貧乏神と同居はじめました！」やオリジナル作品「歯医者のお姉さんが気になる」などもおすすめである。かわいい絵柄とクセ強設定の融合が生む“笑撃共存型エンタメ”を、ぜひ体感してほしい。
取材協力：杏乃(@sakana32929)
