¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¡ª¡Ú¥É¥¦¥·¥·¥ã¡ÛÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¾®·¿ÀöÂõµ¡¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡Ú¥É¥¦¥·¥·¥ã¡ÛÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¾®·¿ÀöÂõµ¡¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¤ÈÊ¬¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊÌÀö¤¤¤Ç¤¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ëÀöÂõµ¡¡£·ÚÎÌÁÇºà¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â²ÄÇ½¡£10Ê¬´Ö¼«Æ°±¿Å¾¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Àö¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Ú¥Ã¥ÈÉþ¡¢Âæ¿¡¤¡¢»Ò¶¡Éþ¤Ê¤É¤¤¤Ä¤ÎÀöÂõÊª¤ÈÊ¬¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤ò´ÝÀö¤¤¡£
¿å¤È±ÕÂÎÀöºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¡ª¡ÖÉ¸½à¥â¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥â¡¼¥É¡×¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÀö¾ô¥³¡¼¥¹¤¬Áª¤Ù¤ë¡£10Ê¬¼«Æ°±¿Å¾¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤«¤é¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¡ª¼ÁÎÌ(Ìó2Ô)¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â²ÄÇ½¡£¼ýÇ¼Ãª¤Ë²£ÃÖ¤¤ä¤¹¤´Ö¤Ë½ÄÃÖ¤¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡Ú¥É¥¦¥·¥·¥ã¡ÛÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¾®·¿ÀöÂõµ¡¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¤ÈÊ¬¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊÌÀö¤¤¤Ç¤¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ëÀöÂõµ¡¡£·ÚÎÌÁÇºà¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â²ÄÇ½¡£10Ê¬´Ö¼«Æ°±¿Å¾¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¡£
Àö¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Ú¥Ã¥ÈÉþ¡¢Âæ¿¡¤¡¢»Ò¶¡Éþ¤Ê¤É¤¤¤Ä¤ÎÀöÂõÊª¤ÈÊ¬¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤ò´ÝÀö¤¤¡£
¿å¤È±ÕÂÎÀöºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¡ª¡ÖÉ¸½à¥â¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥â¡¼¥É¡×¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÀö¾ô¥³¡¼¥¹¤¬Áª¤Ù¤ë¡£10Ê¬¼«Æ°±¿Å¾¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤«¤é¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¡ª¼ÁÎÌ(Ìó2Ô)¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â²ÄÇ½¡£¼ýÇ¼Ãª¤Ë²£ÃÖ¤¤ä¤¹¤´Ö¤Ë½ÄÃÖ¤¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£