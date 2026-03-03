【漫画】「もしこれが事実なら友達に裏切られてるかもしれないのよ」私の名前で不倫をした親友は悪びれなくて…【作者に聞く】
身近な人からの裏切りは、人生を大きく狂わせる。『親友は、私の名前で不倫中』は、実際に著者のエェコ (@nakiri_aik)さんが聞いた体験談をベースにした物語だ。物語に込めた教訓について著者に話を聞いてみた。
■親友にハメられた純粋な女性の受難
「彼氏いない歴＝年齢」で純粋な性格の正子は、親友とルームシェアをして暮らしていた。しかし、その親友は正子の名前を勝手に使い、不倫を楽しんでいたのだ。ある日突然、不倫相手の妻から詰め寄られた正子は、自分が親友と、その不倫相手である「彼ピ」にハメられたことを知る。親友の「裏の顔」を知ったとき、正子の平和な日常は崩壊していく。
■作者インタビュー：実話だからこそ伝わる「加害者にハッピーエンドはない」という厳しさ
――不倫相手の「彼ピ」の、いかにもクズそうな言動や外見のこだわりを教えてください。
甘いマスクに甘い言葉で子どもを誑かすクズを意識して描きました。
――書籍化にあたって追加された描き下ろしには、どのようなメッセージを込めましたか？
どんなに後悔しようが、生活を正そうが、もう元には戻らないし、過去はずっとついて回るという…
加害者のハッピーエンドは存在しない厳しさを描きました。
■取材協力：エェコ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
