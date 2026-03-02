ついにどちらかの家庭が崩壊し始める!?2つの家庭の明暗を分けた運命のひと言は「別れません」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
パートナーが警察に連れて行かれる――そんな状況で相手を信じ続けられるだろうか。漫画家・横山了一(@yokoyama_bancho)さんの「どちらかの家庭が崩壊する漫画」は、極端な出来事をきっかけに揺れる2つの家庭をコミカルに描いた作品だ。ヤンキー風の夫・毒山ゴンと、その妻マリン。そして対照的に描かれる薬師寺家の夫婦。それぞれの選択が、笑いのなかにリアルな緊張感を生み出している。
ギャンブル好きで無職だったゴンは、主夫として家事育児に向き合っていたが、「電話をかけるだけで月100万円」という怪しい誘いに乗ってしまう。たどり着いた先は詐欺グループの拠点。ゴンは「こーいうヤツら(サギ師)が一番嫌ェなんだよ…」と暴れ、結果的に詐欺師たちと一緒に警察へ連行されるという騒動に発展してしまった。
普通なら夫婦関係に亀裂が入りそうな展開だが、マリンは「あーし…別れません、ゴンちゃんのこと…信じているから！」と言い切る。作者は、この決断の背景について「ゴンは基本的に子煩悩なので、貧乏でもそこでの信頼感が強かったのかなと思います」と語る。育児を通じて積み重ねた信頼が、夫婦の軸になっているのだという。
■崩壊へ傾く薬師寺家 見えない温度差の正体
対比的に描かれる薬師寺家では、控えめな性格だった妻ユイが少しずつ変化していく。「我慢せず、おかしいと思ったことははっきりと言う」と決意した彼女は、義母との距離を保ちたいと夫シュウに伝えていた。しかしシュウは義母との同居を勝手に決めてしまう。
作者はこの関係性について、「妻の意見は一応聞くけど最終決定権はない、という関係性だと思います」と説明する。仕事が順調で自信に満ちていたシュウは折れることができず、その小さなズレが大きな亀裂へと変わっていく。ユイの「一緒になんか住まない」という言葉は、夫婦のパワーバランスが変化した決定的な瞬間だった。
■笑えるのに刺さる 2つの夫婦を分けた“対等さ”
もとは他人だった2人が家族になるとき、違いを認め合いながらも大きな決断をどうすり合わせるのかが問われる。横山さん自身も「育児を通して夫婦で信頼感があったので、なんとかここまで続いたのかも…(笑)」と語るように、日常の積み重ねこそが関係を支える要素なのだろう。
本作はコメディ調のテンポで進みながら、信頼と対等さという重たいテーマを浮き彫りにする。笑いながら読めるのに、読み終えたあとに妙なリアルさが残る夫婦ドラマだ。
取材協力：横山了一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。