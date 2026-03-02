「出口どこ!?」 開かないエレベーターに困惑！まるで脱出ゲームのような厳重セキュリティで配達員まさかの迷子!?【作者に聞く】
最近の新築マンションはセキュリティが強化され、エレベーターとオートロックが連動している物件も増えている。そんな“便利すぎる防犯機能”が思わぬトラブルを生んだエピソードを描いたのが、ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の「運び屋ゆきたの漫画な日常」だ。今回は「『セキュリティの厳重過ぎるマンション』から出られなくなった配達員」について話を聞いた。
新しいマンションのなかには、インターホンで呼び出した階にしかエレベーターが停止しない仕組みの建物がある。705号を呼び出せば7階のみが解放されるという徹底ぶりで、操作できない人はドアすら開けられないケースもあるという。安全性は高いが、初見の人にとってはまるで“建物側が本気で立ちはだかってくる”ような感覚だ。
■階段も裏口も封鎖!? 配達員を襲う「セキュリティ迷宮」
元配達員でもあるゆきたこーすけさんは、厳重なマンションで実際に閉じ込められた経験があるという。「配達員はエレベーターで上って、帰りは階段を駆け下りるということをよくやるのですが、階段室にオートロックがかかっていて出られなくなったことがあります」。
さらに別のケースでは、「裏が駐車場になっていたためショートカットして裏口から出ようとしたら、駐車場にオートロックがかかっていて、やはり閉じ込められました」と語る。便利なはずの防犯機能が、思わぬ“脱出ゲーム”へと変わってしまう瞬間だ。
■ダンジョン級マンションで今日も配達員は迷う
侵入者対策として進化したセキュリティは、居住者にとっては安心材料だが、慣れない配達員には試練になることもある。カードキーがなければ内部を自由に移動できない構造や、棟が複雑に分かれたダンジョンのような建物も存在するという。エレベーターを乗り継ぎながら目的地を探す様子は、まるで現実版の迷路攻略だ。ゆきたこーすけさんの作品は、そんな日常の“あるある”をコミカルに切り取りながら、配達の裏側に潜む苦労を軽やかに伝えている。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
