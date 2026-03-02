SMYTHSON新作ミニトート登場♡上質レザーが映える洗練バッグ

英国発ブランドSMYTHSONから、新作トートバッグ「Mini Kingly Tote」が登場しました。長く愛されてきたKingly Toteの美しさを受け継ぎながら、よりコンパクトでミニマルに仕上げた新モデルです。しなやかなレザーが生み出すやわらかなフォルムは、日常使いから移動の多いシーンまで活躍。洗練されたデザインと実用性を兼ね備えた、大人の女性に似合うバッグです♡

Mini Kingly Toteの魅力

「Mini Kingly Tote」は、やわらかなスエードバックのパビリオンレザーを使用した新作トートバッグです。

素材の柔らかさを活かしたリラックス感のある表情と、美しいシルエットが特徴となっています。

丸めたり折りたたんだりしてもフォルムを損なわない設計で、持ち運びや旅行時のパッキングにも便利。必要なものをスマートに持ち運べる、実用性と上品さを兼ね備えたバッグです。

JJ×ANNA SUI限定アイテム通販開始！50周年記念コラボをチェック

Kingly Toteとのラインナップ

新作モデルに加え、定番のKingly Toteも展開されています。どちらもミニマルな美学とクラフツマンシップが息づくデザインで、シーンに合わせて選べるのも魅力です。

Mini Pavilion Kingly Tote Bag



価格：110,000円

コンパクトなサイズ感で日常使いしやすく、軽やかな印象のトートバッグです。

Pavilion Kingly Tote Bag



価格：154,000円

ゆとりのある収納力を備えたトートバッグで、通勤やお出かけなど幅広いシーンに活躍します。

洗練バッグで日常を格上げ

しなやかなレザーとミニマルなデザインが魅力のSMYTHSONの新作トートは、長く愛用できる上質なアイテムです。

日常の装いをさりげなく格上げしてくれる存在は、自分へのご褒美や大切な方への贈り物にもぴったり。

軽やかさと上品さを兼ね備えたバッグで、毎日のスタイルを洗練された印象に仕上げてみてはいかがでしょうか♪