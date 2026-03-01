モルトンブラウンのギフトコレクション登場♡母の日に贈る春の香り

英国発フレグランスブランド「モルトンブラウン」から、母の日に向けた数量限定のギフトコレクションが2026年4月1日(水)に登場します。春の季節感あふれる香りを楽しめる3種類のセットは、大切な方への贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。新作のティーセレモニーをはじめ、人気の香りを詰め合わせた上質なラインナップで、毎日のひとときをやさしく彩ってくれます♡

新作ティーセレモニーの香り

新登場のティーセレモニーは、アーシーな抹茶アコードにグリーンティーの爽やかさと和梨のやさしい甘みが重なり、アンバーウッドの深みが静かに広がるジェンダーレスな香りです。

落ち着きと調和を感じさせるウッディ・グリーンの香調は、穏やかな時間を過ごしたい日にぴったりです。

※抹茶は香りのイメージ

ティーセレモニー コレクション



価格：8,140円（税込）

贅沢な泡立ちのバス&シャワージェルはシャワーとしてはもちろん、バブルバスとしても使用可能。オードパルファンと重ねることで、奥行きのある香りを楽しめます。

セット内容：ティーセレモニー バス&シャワージェル300ml／ティーセレモニー オードパルファン7.5ml

春を感じる香りのセット

オレンジ&ベルガモット ハンドケア コレクション



価格：9,350円（税込）

明るく軽やかなシトラスの香りが魅力のハンドケアセットも登場。セビリアのオレンジオイルやネロリの華やかさ、ベルガモットの爽やかさが広がる上品な香りは、春の贈り物にもぴったりです。

セット内容：オレンジ&ベルガモット ハンドウォッシュ300ml／オレンジ&ベルガモット ハンドローション300ml

フローラル&グリーン ボディケアコレクション



価格：13,090円（税込）

さらに3種類の香りを楽しめるボディケアセットもラインナップ。気分やシーンに合わせて香りを使い分けられ、バスタイムをより豊かな時間へと導きます。

300mlサイズのバス&シャワージェルをたっぷり使えるセットで、日々のセルフケアを上質な時間に変えてくれます。

セット内容：オレンジ&ベルガモット バス&シャワージェル300ml／ティーセレモニー バス&シャワージェル300ml／デリシャス ルバーブ&ローズ バス&シャワージェル300ml

※楽天ストア限定

母の日に贈りたい特別セット

春らしいデザインのギフトボックスに包まれた限定セットは、母の日のプレゼントにもぴったりな華やかさが魅力です。

日常のバスタイムやハンドケアを少し特別な時間に変えてくれる香りは、大切な人への想いを届けてくれるはず。

数量限定のギフトコレクションなので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡自分へのご褒美にもおすすめです♪