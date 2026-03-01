表は耐水、裏は保温。気候に合わせて切り替える快適アウター【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場中‼
動きやすくて、暖かくて、頼りになる。寒い季節の万能レイヤー【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのパーカーは、ダンボール状の気室を持つ3層構造ニットを使用した、軽量で着心地の良いリバーシブルジャケットだ。表側には通気性と耐水性を兼ね備えた「パーテックスカンタムプロ」を採用し、暖かさを保ちながらムレを抑えて快適に着られる。急な天候変化にも対応でき、トレーニングから日常まで幅広いシーンで頼りになる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
裏側はポリエステルをメインにしたストレッチ性の高いニット生地で、コットンライクな肉厚感がありながら驚くほど軽い。ダンボール構造が生み出すデッドエアが高い保温力を発揮し、寒い季節でもしっかり体を温めてくれる。裏糸には吸放湿性のあるリヨセル素材を使い、肌に触れたときのやわらかさと快適さを高めている。
シルエットはゆとりのあるリラックスフィットで、中間着との重ね着もしやすい。気候やシーンに合わせて表裏を切り替えられるリバーシブル仕様は、旅先やアウトドアでの使い勝手も良い。UVプロテクト（UPF50+）も備え、紫外線対策まで抜かりない。
軽くて暖かく、天候にも強く、着回しの幅が広い。寒い季節のトレーニングから日常の外出まで、長く活躍する一着だ。
