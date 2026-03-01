「おかしいのは2階の間取りなんです」“子供部屋“と”謎の空間”から暴かれた元住人の暮らしが不気味すぎる!?【作者に聞く】
本作は、原作・雨穴「変な家」のコミカライズ版。YouTubeは2000万再生を超え、原作小説、映画化の大ヒットとともにコミカライズも「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」で男性部門賞を受賞するなど大きな反響を集めている。今回は作画を担当する、漫画家・綾野暁さんにインタビューを行った。
■ホラーにならないように心がけている
原作が大ヒットした本作「変な家」は、YouTube動画やネット記事から始まり、小説化やコミカライズ、映画化と展開を遂げ、多くの読者を引き込んできた作品だ。
漫画家の綾野暁さんがコミカライズ版を描くことになったきっかけは公募だったという。「まさか自分が描くことになるとは思わず、記念受験のような気持ちで応募しました」と、綾野さんは当時を振り返る。
コミカライズ化でこだわったところについて、綾野さんは「内容上、不気味に描くことはもちろんあるのですが、ホラーにならないように心がけてはいます」と語る。恐怖に寄せすぎず、読者が物語として楽しめる塩梅を探ってきたそう。また、「雨穴先生の小ネタを散りばめるのは楽しいです」とも明かし、遊び心も忘れていない。
オリジナル要素として注目してほしいのは、第3巻の最後に片淵家へ向かう怪しい男の存在だという。「彼がどういう人物なのかを今後描写していきますのでお楽しみください。…それか、やはりそばを打つ栗原さんでしょうか」と語る。主人公は年齢性別不詳という人物だが、「デザインするにあたって、雨穴先生から雰囲気が離れすぎないように工夫しました。 栗原さんは描くのがシンプルに難しいです」と制作における苦労も打ち明けてくれた。
第8話での「三軒目の家」の見開きでは、「一見ありそうなリアリティの、いい塩梅で描けた」と手応えを語る綾野さん。最後に、「漫画は読者の皆様のおかげで続いております。いつもありがとうございます。これからも変わらぬご声援をどうぞよろしくお願いします」と読者へメッセージを残してくれた。ミステリー好きには本作「変な家」をぜひ読んでもらいたい。
取材協力：綾野暁(作画担当)
