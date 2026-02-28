一目置かれる大人っぽさを狙える♡ しゃれみたっぷりな【くせ毛風おだんご】の作り方

シーンにあわせてヘアアレンジにまでこだわるのが、おしゃれガールの基本！そこで今回は、本田紗来とともに、しゃれみたっぷりの「くせ毛風おだんご」の作り方をご紹介します。抜け感のあるスタイルは、女子会で注目を集めること間違いなしです...！

しゃれなガールズが集まる女子会では、しゃれる＆ラフ見えするカール強めのアレンジで一目置かれる大人っぽを狙っちゃおう！

HOW TO

How to 全体をしっかり波巻きに

全体を上下に分けたら、下段から26mmのヘアアイロンで波巻きにしていく。まとめるので根元まで巻くのがコツ。上段も同様に巻いたら、前髪もしっかり内巻きに。

How to おだんごは見えすぎず、隠れすぎず

顔まわりの髪以外すべてを手グシで束ねる。鏡を見て正面からおだんごの山がちょこっと見える位置にゴムで結ぶ。えり足の髪が落ちちゃうコはそのままでOK。

How to まとめきれなかった後ろ髪はねじってとめる

How to 2で結んだ髪は横によけておく。結べなかった髪は、えり足のおくれ毛を残してまとめ、束にしたらねじって上にあげてピンでとめる。

How to ツイストした毛先を根元に巻きつけて

How to 2で結んだ毛束を2つに分け、それぞれ同じ方向にねじる。その2つの束をあわせて反対方向にねじっていく。ところどころ毛束を引き出したらゴムで結び、根元に巻きつけピンでとめる。