【3月のムーンアクション】3月3日は乙女座の満月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■3月のムーンアクションは？

3月の満月のことを、ネイティブアメリカンは雪解けの地面にみられるミミズのはった後にちなんで、Worm Moon（芋虫月）と呼んでいました。

3月20日は春分の日。西洋占星術のスタートラインである牡羊座の0度に、太陽が入宮します。西洋占星術ではこの日のホロスコープ（春分図）で一年の運勢を予測します。

2026年は木星が蟹座にあるので、心がザワザワしがち。早まった判断を下しやすいので感情的にならないことが大切です。家族や地域など、小さなコミニュテイで活動する機会も増えるので、周囲の人との絆も強くなるでしょう。特によくも悪くも「家族」がキーワードになりますから、優先的に行動を。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■3月1日〜10日

1日（月齢11.6）…… 本の中の名言で目からうろこ。人生観が変わりそう。

2日（月齢12.6）……スキンケアをしっかりと。乾燥対策も忘れずに。

3日（月齢13.6・満月）……自信過剰ぐらいでいいみたい。ビッグマウスに賛成。

4日（月齢14.6）……居心地のいいお店が見つかりそう。目指せ常連！

5日（月齢15.6）……野菜をたくさん取りたい日。変わったものも試してみて。

6日（月齢16.6）……親戚付き合いでいいことあり。たまには顔出して。

7日（月齢17.6）……ひなたぼっこにツキあり。洗濯物も外干しで！

8日（月齢18.6）……乗馬など少しリッチなスポーツを。お試しでも楽しめる予感。

9日（月齢19.6）…… 童話で新しい発見あり。読み直すと新鮮かも。

10日（月齢20.6）……不思議体験をするかも。夢を覚えておいて、夢占いでチェック。

3月3日の桃の節句に食べるとラッキーなものとして、ひなあられや菱餅はよく知られていますが、ハマグリを食べると恋人や夫婦の仲がよくなります。

また、草餅を食べると災いを遠ざけるといわれています。ヨモギを摘んで、もち米とついた手作りの草餅なら最強です。お雛様を飾れなくても、行事食だけでも食べることをオススメします。桃の花を飾るもの厄払いに！"

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

