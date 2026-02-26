「神懸通」はなんて読む？香川県にあるひらがな7文字の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「神懸通」はなんて読む？

「神懸通」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、香川県に位置するひらがな7文字の地名です。 いったい、「神懸通」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かんかけどおり」でした。 神懸通は、香川県小豆郡小豆島町に位置しています。 小豆島町にある「道の駅 小豆島オリーブ公園」は、約2,000本のオリーブ畑と白いギリシャ風車で有名な公園です。 そんな「道の駅 小豆島オリーブ公園」には、映画『魔女の宅急便』で使用された「グーチョキパン屋」のロケセットをそのまま移設した雑貨店「コリコ」があります。 ハンドメイドのフラワーアクセサリーなどを購入することができるだけでなく、園内にある「オリーブ記念館」で“魔法のほうき”を借りて写真を撮れば、SNS映えすること間違いなしなんだとか。 他にも、園内にあるカフェ「オリヴァス」では、小豆島産オリーブオイルをたっぷり使った名物「チリンドロンライス」を味わうことができるそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名事典オンライン』

・『小豆島観光協会【公式】』

・『道の駅 小豆島オリーブ公園 公式サイト』

ライター Ray WEB編集部