»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬Å»¤¦¡¢GLOBAL WORK¤Î½Õ¡£¼«Í³¤Ê´¶À¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¿·ºîLOOK¤¬²ò¶Ø¡ª
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGLOBAL WORK¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ï¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¤¸¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Èà¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Á´6LOOK¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¿¼¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¡¢GLOBAL WORK¤Î½Õ¤Î¿·ºî¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¤ÎÆü¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤Þ¤Ç¡¢Èà¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Á´6LOOK¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÆ±»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬¿·Á¯¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡ª
Æ±´ë²è¤Ï¡¢GLOBAL WORK¤¬»ý¤Ä¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤Î»ý¤Ä°µÅÝÅª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´¶À¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë»³Ãæ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥¥ì¥¤ÌÜ¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¹Í°Æ¤·¤¿1LOOK¡£ÃËÀ¤Ç¤âÞ¯Íî¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¿·Á¯¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
Á´¤Æ¤ÎLOOK¤Ï¡¢¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢and ST¡Ê¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡ËÆâ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î20Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤ÎLOOK¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£»³Ãæ¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤»£¤ê²¼¤í¤·¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ÎÀèÃå¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Î¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£³µÍ×
LOOK¸ø³«Æü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü 10:00
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.dot-st.com/globalwork/cp/yamanakajyutaro26ss
¢£»£±ÆÈëÏÃ
»£±ÆÃæ¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¹â¤¤¥×¥í°Õ¼±¤ÈÍÎÉþ¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬¿ï½ê¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥§¥¤Î»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¼«¤é¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆGLOBAL WORK¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖG¡×¤È¡ÖW¡×¤ÎÊ¸»ú¤òºî¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡ª¡¡¸½¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë