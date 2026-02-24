軽くて長くて、低音が気持ちいい。毎日に寄り添う【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
すぐ聴けて、ずっと聴ける。軽快ワイヤレスの定番モデル【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
ジェービーエルのワイヤレスイヤホンは、「BL Pure Bassサウンド」を手軽に楽しめるワイヤレスイヤホンだ。8.6ミリメートルドライバーが生み出す力強い低音とクリアな高音域は、エントリーモデルとは思えないほどの満足感を与えてくれる。前モデルから再生時間が2倍となり、最大約16時間のワイヤレス再生に対応したことで、通勤や通学でもバッテリーを気にせず使えるようになった。
約16グラムの軽量設計に加え、絡みにくいフラットケーブルとマグネットケーブルマネジメントを採用し、使わないときは左右をまとめて首元に固定できる。装着感も軽く、長時間の使用でも疲れにくい。
マルチポイントにも対応し、スマホとPCなど2台のBluetoothデバイスを同時接続できるため、音楽を聴きながらPCの着信にすぐ切り替えることもできる。3ボタンリモコンにはマイクを搭載し、音量調整や曲操作、通話までスムーズに行える。
急速充電にも対応し、10分の充電で約1時間再生できるため、急なお出かけでもすぐに使える。毎日気軽に使えて、サウンドをしっかり楽しめる一本だ。
