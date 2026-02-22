不要な衣料品を持っていくだけで1000円クーポンゲット！ユナイテッドアローズでリサイクルキャンペーン実施中。
2026年2月16日から3月1日までの期間、全国のUNITED ARROWS LTD.各店舗では「UA RECYCLE ACTION」を実施しています（一部店舗を除く）。
不要になった衣料品を回収し、リユース・リサイクルにつなげる本イベント。参加するとお得なクーポンをゲットできます。
不要の衣料品を持っていくだけで...
今、店舗に不要になった衣料品を持ち込むと、全国のUNITED ARROWS LTD.各店舗や公式オンラインストアで利用できる、「UA Recycle クーポン」1000円分がもらえます。
クーポンは、合計金額が1万1000円以上で利用できます。有効期限は26年3月31日まで。
持ち込みは、期間中は1回のみ、最大5点まで。服飾雑貨、肌着、水着、制服・体操着、ユニフォームは回収の対象外となるのでご注意を。
回収した不用品は、回収・選別・再流通を一貫して行うサービス「PASSTO（パスト）」を通じて、リユース品として再流通もしくは再資源化されます。
イベントは、ユナイテッドアローズの会員プログラム「UAクラブ」（入会金・年会費無料）の会員が対象。持ち込み当日の登録も可能です。
以下の店舗は対象外となります。
・ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ららぽーと豊洲店
・オデット エ オディール 新宿伊勢丹店
・シテン ユナイテッドアローズ 船橋リミテッドストア
・シテン ユナイテッドアローズ ららぽーと堺リミテッドストア
・ナイスウェザー Echika表参道店
・ナイスウェザー 阪急うめだ本店
・OSOI 新宿店
・OSOI 渋谷店
・ユナイテッドアローズ アウトレット店舗
・UNITED ARROWS LTD. STORE
詳しくは公式サイトをチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）