なぜ婚活女子は「既婚者」に騙される…？余裕があってエスコート上手…アプリに巣食う既婚男性の罠【作者に聞く】
「やっと素敵な男性と出会えた！」
マッチングアプリでメッセージを重ね、実際に会ってみたら、余裕があってエスコートも上手な大人の男性。ついに私にも運命の出会いが……と思い込んでいたのに、彼が実は「子持ちの既婚者」だったとしたら――。
X(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発している漫画家、港区カンナさん(@mina_kan_chan)。彼女の新作漫画『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』は、「少女漫画の主人公になれない」女の子たち4人を描く群像劇だ。今回は、マッチングアプリで婚活中の25歳女性「しおり」編のエピソードを紹介するとともに、港区カンナさんに制作の裏側を聞いた。
■マッチングアプリに潜む「既婚者」の罠
港区カンナさんは、2023年3月から漫画の投稿を開始し、約半年間で10万フォロワーを獲得。「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに、男女のすれ違いや、女性が抱えがちなコンプレックスを描き出している。リアルな心情を捉えた漫画は大きな共感を得たり、ときに引用ポストやリプライで激しい議論が巻き起こったりする。
今回取り上げる「しおり」は、結婚を焦るあまり、アプリで出会った男性が「子持ちの既婚者」であることを見抜けず、交際関係に陥ってしまう。港区カンナさんはこのテーマを選んだ理由について、「マッチングアプリでの出会いでは『やっと素敵な男性と出会えたと思ったら既婚者だった』ということがまだまだ起きているので、既婚者に騙されてしまう心理を描きたかった」と語る。
■なぜ「ちょっとした違和感」を無視してしまうのか
ネット上でも定期的に注意喚起されているにもかかわらず、なぜ既婚者に騙されてしまう婚活女性が後を絶たないのだろうか。
「既婚者は心に余裕があって誠実に見えたり、女性慣れしているため、どうしても魅力的に見えてしまうからだと思います」と港区カンナさんは分析する。もちろん騙す側が100％悪いのは大前提だ。しかし、「結婚を焦るあまり、相手のちょっとした違和感に目をつむってしまわないようにしたいですね」と、婚活市場における女性側の“焦り”が死角を生んでしまう危険性を指摘する。
取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)
