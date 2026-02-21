¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³«ºÅ♡¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡õ¥°¥Ã¥ºÅÐ¾ì
Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬¡¢2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤è¤êGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ·èÄê♡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å¹ÆâÁõ¾þ¤ä¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë´ë²è¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Õ¥§ÂÎ¸³¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¸ÂÄê¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー
²Á³Ê¡§³Æ700±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¥¢ー¥È(ÃÓÂÞ¸ÂÄê)
²Á³Ê¡§³Æ800±ß(ÀÇ¹þ)
¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¥³¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥â¥«¤è¤êÁªÂò²ÄÇ½¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à»ÈÍÑ¡£
¢¨¤ª¹¥¤¤Ê³¨ÊÁ¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£
¢¨¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ªー¥Àー»þ¤Ë¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤¤¤º¤ì¤«1ÇÕ¤Î¤ßÃíÊ¸²ÄÇ½¡£
¹õ»Ò¡õ²Ð¿À¤æ¤ÇÍñ¥µ¥ó¥É¤È¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¥Ñ¥¹¥¿¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
ÎÐ´Ö¡õ¹âÈø¥×¥ë¥³¥®É÷¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
ÀÖ»Ê¡õÂã²«Åí¤È¥Ñ¥¤¥ó¤Î¸üÍÒ¥Ñ¥ó¥±ー¥
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
Âè1ÃÆ¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)～3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)
ÀÄÊö¡õº£µÈ¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¤È¥ßー¥È¥½ー¥¹¥Ñ¥¹¥¿¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
²«À¥¡õ³Þ¾¾¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥µ¥ó¥É¤ÈÆù¤¸¤ã¤¬¥Ñ¥¹¥¿¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
»ç¸¶¡õÉ¹¼¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¤Î¸üÍÒ¥Ñ¥ó¥±ー¥
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
²ÖµÜ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¸üÍÒ¥Ñ¥ó¥±ー¥
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
Âè2ÃÆ¡§2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)～4·î12Æü(Æü)
¥Æ¥Ä¥ä2¹æ¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê1,200±ß(ÀÇ¹þ)
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)～4·î12Æü(Æü)
¢¨¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ªー¥Àー»þ¤Î¤ß¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¤¤º¤ì¤«1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä»ýÉÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤´ÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü½Õ¸ÂÄê♡ÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ÛÊª¥¹¥¤ー¥ÄÆÃ½¸
ÆÃÅµ¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¥á¥Ë¥åーÆÃÅµ
Âè1ÃÆ¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)
Âè2ÃÆ¡§2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)～2026Ç¯4·î12Æü(Æü)
¥Õー¥É¡¦¥Ç¥¶ー¥È1ÉÊÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー2Ëç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯1ÉÊÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¿ÊÄè¡£
Âè1ÃÆÁ´10¼ï¡¢Âè2ÃÆÁ´13¼ï(¥é¥ó¥À¥à)¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ã2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)È¯ÇäÍ½Äê¡ä
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É～Çò¥¹ー¥Äver.～(Á´10¼ï)
²Á³Ê¡§1,760±ß(ÀÇ¹þ)
¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸～Çò¥¹ー¥Äver.～(Á´10¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)
²Á³Ê¡§660±ß(ÀÇ¹þ)
¥¯¥ê¥¢¥·ー¥È～Çò¥¹ー¥Äver.～(Á´10¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ö¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡×¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß(ÀÇ¹þ)¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´10¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)¤ò1Ëç¿ÊÄè¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
GiGO MALL¤Ë¤ÆÄÌ¿®ÈÎÇä¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)～2·î26Æü(ÌÚ)
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨ÄÌ¿®ÈÎÇäÊ¬¤â¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï2026Ç¯5·î°Ê¹ß½ç¼¡Í½Äê¡£
³«ºÅ¾ðÊó¤Þ¤È¤á
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)～4·î12Æü(Æü)
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ
¡ÚGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡Û
GiGO BOWL¥Î¥ë¥Ù¥µ¡¿GiGOÀçÂæ¡¿GiGO½©ÍÕ¸¶2¹æ´Û¡¿GiGO¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤µ¤·¤Þ¡¿GiGO²Ï¸¶Ä®¥ªー¥ÑB1F¡¿GiGOÂçºåÆ»ÆÜËÙËÜÅ¹¡¿GiGO¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²¬»³¡¿GiGOÊ¡²¬Å·¿À¡¿GiGO¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È
©Æ£´¬Ãé½Ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±À½ºî°Ñ°÷²ñ
©GENDA GiGO Entertainment Inc,All rights reserved.
¿ä¤·¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ»þ´Ö♡
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÇò¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤±é½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡£Á°È¾¡¦¸åÈ¾¤Ç¥á¥Ë¥åー¤äÆÃÅµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·¥¥ã¥é¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö