¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÄê»þ¤Çµ¢¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¼ÒÆâ¤Î¶õµ¤¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤ÏÊó¹ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡½¡½¡£¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤«¤éÂà¿¦¤·¤¿¤±¤í¤Á¤ã¤ó(@kerochan_manga)¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ö¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ÇÀº¿ÀÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¿Í¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤ÇÆü¾ï¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤í¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡£ËÜºî¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡¢Å¬±þ¾ã³²¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡Ø»ä¤Î¿ÍÀ¸¤É¤³¤«¤é¶¸¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Æ¥Á¤òÇú¿©¤¤¤·¤Æµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¡²è¤ÏÉÁ¤±¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤³¤Î¤à¤Ê¤·¤µ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ»Ä¤¹¤«¡Ù¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÀÅ¤«¤ÊÀäË¾¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢½Å¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«Åù¿ÈÂç¤Î²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¢£¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö
Æþ¼Ò¸å¡¢Äê»þÂà¼Ò¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤±¤í¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡£¡Ö¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¿´¶¤òÇã¤¤¡¢ÇúÂ®¤Ç¶ì¾ð¤äÃí°Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö¤¿¤«¤¬¿·Â´¤Î»ä¤Ë¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë²ñ¼Ò¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Î¥º¥ì¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤ä¤êÊý¤Ë»×¹ÍÄä»ß¤Ç½¾¤¦¿Í¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¡¢»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£µÙ¿¦¢ªÂà¿¦¡£¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÌá¤·¤¿Æü¾ï
Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãù¶â¤ä¥¹¥¥ë¤ÎÌäÂê¤«¤é¤¹¤°¤Ë¤ÏÆ°¤±¤º¡¢¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¡£Æþ¼Ò¤«¤é1Ç¯¸å¤ËµÙ¿¦¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉüµ¢¤»¤ºÂà¿¦¡£¤½¤Î¸åÌó3Ç¯´Ö¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿Æ¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤ê¡¢¥Ë¡¼¥È1Ç¯ÌÜ¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï¤Û¤Ü°ú¤¤³¤â¤ê¤Ç¡¢Å·°æ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø»ä¤Î¿ÍÀ¸¤É¤³¤«¤é¶¸¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¯¤·¤º¤ÄÂÎÄ´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢´äÈ×Íá¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É·î1²ó¤Ï³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Ì¡²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¿´¤Î¶¦Í¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
Ì¡²è¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶¦´¶¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤í¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤È¿´¤Î¶¦Í¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÈÄí´Ä¶¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎËÜ¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ËÜ¤ÏÁ´ÉôÂ®¹¶¤ÇÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤±¤í¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡£¡ÖÈá¤·¤°ú¤¤³¤â¤êÇú¿©¥Ë¡¼¥È»þÂå¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·Ì¡²è¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Îå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤±¤í¤Á¤ã¤ó(@kerochan_manga)
