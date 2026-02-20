プロテインを混ぜるだけ！たんぱく質が補えるスコーン＆パンケーキ


「甘いものを楽しみたいけれど、糖質やカロリーが気になる」とお悩みの方も多いのではないでしょうか？そんな方におすすめなのが、近年注目されているプロテインを活用したスイーツレシピです。これまでプロテインといえば、運動後や食事補助として飲むイメージが一般的でしたが、最近では味や溶けやすさが向上し、お菓子作りにも幅広く活用されているんですって！

プロテインブランド「THE PROTEIN（ザプロ）」では、材料を混ぜてレンジで温めるだけで簡単にプロテインマグケーキを楽しめる「マグケーキ専用フレーバー」を開発し、多くの支持を集めています。また、SNSで活躍する2名のレシピ投稿者の協力のもと、プロテインを使ったスイーツレシピも考案。おいしくてたんぱく質も補えるので、「甘いものを我慢せず楽しみたい」「手作りスイーツを少しでもヘルシーにしたい」「子どもや家族と一緒に食べられるおやつを作りたい」といった方にぴったりです。

■グルテンフリーのピスタチオチョコスコーン（THE PROTEIN ピスタチオ風味 使用)

材料を混ぜ合わせるだけでとっても簡単。ザクザク食感にピスタチオの香りがふわっと広がる、米粉＆オートミールで作るグルテンフリースコーンです。チョコチップの甘さが良いアクセント！

材料（6個分）

・米粉…50g

・オートミール…50g

・THE PROTEIN ピスタチオ風味…30g

・砂糖…15g

・ベーキングパウダー…小さじ1

・牛乳…40〜45g

・米油…25g

・チョコチップ…20g

作り方

＜下準備＞

・オーブンを200℃に予熱しておく。

・オートミールはミル等で粉砕する。

（1）ボウルに米粉、オートミール、プロテイン、ベーキングパウダー、砂糖を入れ、泡立て器でぐるぐる混ぜ合わせる。

（2）別のボウルに牛乳、米油を入れ、乳化するようによく混ぜ合わせる。

（3）（2）に（1）を加えてゴムベラで混ぜ合わせる。

（4）ある程度まとまったらチョコチップを加える。

（5）台に出して生地をまとめる。

（6）6つにカットしてクッキングシートを敷いた天板に並べ、200℃で13〜15分焼く。

レシピ提供者：管理栄養士ゆきぼむさん／Instagramアカウント：@y_bomcafe

■高たんぱくパンケーキ（THE PROTEIN クレームブリュレ風味 使用)

クレームブリュレの甘い香りと風味に包まれる幸せな高たんぱくパンケーキ！混ぜてフライパンで焼くだけでOK。今回トッピングはクリームチーズ、メイプルシロップ、グラノーラを使用しましたが、お好みでアレンジが可能。

材料（小さめサイズ5枚分）

☆卵…1個

☆ギリシャヨーグルト…10g

・クレームブリュレ風味プロテイン…15g

・てんさい糖…6g

・米粉…40g

・水…10g

・お塩…ひとつまみ

・ベーキングパウダー…3g

・トッピングはお好みで

作り方

（1）材料☆（卵とギリシャヨーグルト）をボウルに入れる

（2）しっかり混ぜる

（3）残りの材料をすべて入れる

（4）さっくり混ぜる

（5）フライパンにお好みの量を流し入れ、両面を焼く

（6）お好みに合わせてトッピング

レシピ提供者：しっかり食べてもう太らない毎日ごはん／Instagramアカウント：@cnya__mon

■今回使用したプロテインはこちら！

【ピスタチオ風味】

香ばしく深いコクで上品な味わい。ピスタチオがほのかに香る、なめらかで優しい甘さが口に広がるフレーバー。

商品名：武内製薬 THE PROTEIN ピスタチオ風味

内容量：1kg

販売価格：4,380円（税込）

【クレームブリュレ風味】

甘いだけでなく、焦がしカラメルが香ばしくてほろ苦い、大人なスイーツフレーバー。

商品名：武内製薬 THE PROTEIN クレームブリュレ風味

内容量：1kg

販売価格：4,380円（税込）

文＝秋武宏美