プロテインを混ぜるだけで簡単！おいしくてたんぱく質も補えるスコーン＆パンケーキ
グルテンフリーのピスタチオチョコスコーン
「甘いものを楽しみたいけれど、糖質やカロリーが気になる」とお悩みの方も多いのではないでしょうか？そんな方におすすめなのが、近年注目されているプロテインを活用したスイーツレシピです。これまでプロテインといえば、運動後や食事補助として飲むイメージが一般的でしたが、最近では味や溶けやすさが向上し、お菓子作りにも幅広く活用されているんですって！
■グルテンフリーのピスタチオチョコスコーン（THE PROTEIN ピスタチオ風味 使用)
材料を混ぜ合わせるだけでとっても簡単。ザクザク食感にピスタチオの香りがふわっと広がる、米粉＆オートミールで作るグルテンフリースコーンです。チョコチップの甘さが良いアクセント！
材料（6個分）
・米粉…50g
・オートミール…50g
・THE PROTEIN ピスタチオ風味…30g
・砂糖…15g
・ベーキングパウダー…小さじ1
・牛乳…40〜45g
・米油…25g
・チョコチップ…20g
作り方
＜下準備＞
・オーブンを200℃に予熱しておく。
・オートミールはミル等で粉砕する。
（1）ボウルに米粉、オートミール、プロテイン、ベーキングパウダー、砂糖を入れ、泡立て器でぐるぐる混ぜ合わせる。
（2）別のボウルに牛乳、米油を入れ、乳化するようによく混ぜ合わせる。
（3）（2）に（1）を加えてゴムベラで混ぜ合わせる。
（4）ある程度まとまったらチョコチップを加える。
（5）台に出して生地をまとめる。
（6）6つにカットしてクッキングシートを敷いた天板に並べ、200℃で13〜15分焼く。
レシピ提供者：管理栄養士ゆきぼむさん／Instagramアカウント：@y_bomcafe
■高たんぱくパンケーキ（THE PROTEIN クレームブリュレ風味 使用)
クレームブリュレの甘い香りと風味に包まれる幸せな高たんぱくパンケーキ！混ぜてフライパンで焼くだけでOK。今回トッピングはクリームチーズ、メイプルシロップ、グラノーラを使用しましたが、お好みでアレンジが可能。
材料（小さめサイズ5枚分）
☆卵…1個
☆ギリシャヨーグルト…10g
・クレームブリュレ風味プロテイン…15g
・てんさい糖…6g
・米粉…40g
・水…10g
・お塩…ひとつまみ
・ベーキングパウダー…3g
・トッピングはお好みで
作り方
（1）材料☆（卵とギリシャヨーグルト）をボウルに入れる
（2）しっかり混ぜる
（3）残りの材料をすべて入れる
（4）さっくり混ぜる
（5）フライパンにお好みの量を流し入れ、両面を焼く
（6）お好みに合わせてトッピング
レシピ提供者：しっかり食べてもう太らない毎日ごはん／Instagramアカウント：@cnya__mon
■今回使用したプロテインはこちら！
【ピスタチオ風味】
香ばしく深いコクで上品な味わい。ピスタチオがほのかに香る、なめらかで優しい甘さが口に広がるフレーバー。
商品名：武内製薬 THE PROTEIN ピスタチオ風味
内容量：1kg
販売価格：4,380円（税込）
【クレームブリュレ風味】
甘いだけでなく、焦がしカラメルが香ばしくてほろ苦い、大人なスイーツフレーバー。
商品名：武内製薬 THE PROTEIN クレームブリュレ風味
内容量：1kg
販売価格：4,380円（税込）
文＝秋武宏美