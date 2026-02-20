動きやすく、乾きやすい。毎日に寄り添う【アディダス】のハーフパンツがAmazonに登場中‼
シンプルに快適。ジップポケットが便利なレギュラーフィット【アディダス】のハーフパンツがAmazonに登場!
アディダスのハーフパンツは、レギュラーフィットのシルエットに、内側のドローコード付きウエストを組み合わせ、快適なフィット感を実現したトレーニングパンツだ。素材にはリサイクルポリエステル100パーセントの平織り生地を使用し、軽やかで動きやすい着用感に仕上げている。
AEROREADYテクノロジーが汗を素早く吸収してドライな状態を保ち、ワークアウトから日常まで快適に過ごせる。
フロントにはジップ式ポケットを備え、鍵やスマートフォンなどの小物を安心して収納できる。シンプルで合わせやすいデザインは、トレーニングウェアとしてはもちろん、カジュアルなスタイルにも自然に馴染む。
機能性と使いやすさを兼ね備え、毎日の動きを軽快にしてくれる一本だ。
